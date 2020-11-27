تحرير 237 محضر مخالفات تموينية بـ الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة بجميع الإدارات على مستوى المحافظة لفحص المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع المستلزمات الطبية بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أسعار السلع بالأسواق، وضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.

وقال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم تحرير 99 محضرًا ضد مخابز مخالفة، وتنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخابز سياحية بدون ترخيص.





وأضاف أنه تم تحرير 138 محضرًا ضد مخالفات تموينية متنوعة، منها عدم حمل شهادات صحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، وبيع منتجات بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات وتحررت المحاضر اللازمة.

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تأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات أو استغلال للظروف التي تمر بها.

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، صباح اليوم الجمعة، من ضبط 2623 لتر سولار مدعم بمنطقة برج العرب.

ونجحت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بضبط 2623 لتر سولار مدعم بمنطقة برج العرب المنطقة الصناعية الثانية بمستودع سولار متوقف وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من السولار.

وكانت نقابة الصحفيين بالإسكندرية عقدت لقاءً مع المحاسب محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حول دور مديرية التموين والتجارة الداخلية في تقديم الخدمات للمواطنين وأهم إنجازات المديرية، في حضور المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي،وفي حضور أعضاء مجلس النقابة والعديد من الصحفيين والإعلاميين، استعرض المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية الملفات التموينية الهامة والحيوية و التي تم العمل عليها باحترافية خلال الفترة السابقة.

وتناول سعدالله ملف المخابز البلدية حيث يتم تشديد الرقابة على المخابز والحرص على إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات يليق بالمواطنين والمحافظة على الدعم المقدم من الحكومة للمواطنين وأصبحت الإسكندرية تتميز بإنتاج رغيف خبز ذو مواصفات فنية محترمة ولا يوجد تكدس على المخابز لتوافر المخابز البلدية.

وبالنسبة لملف مواجهة ارتفاع الأسعار، قال سعدالله إننا تمكننا من ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة و تنافسية عن الأسواق في جميع منافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية و بقالين تموين و مشروع جمعيتي بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن المواطن لم يشعر بوجود أي أزمة خلال فترة الماضية مع انتشار فيروس كورونا.

وأشار سعدالله إلى تحويل المكاتب التموينية إلى مراكز خدمات تدار الكترونيا من خلال تطبيق سياسة التحول الرقمي واستعراض تجربة صم عدة مكاتب بمركز واحد لتستفيد الإسكندرية بسبعة مراكز ضمت خلالها عدد 14 مكتبا تموينيا من اصل 25 مكتبا.

وفي نهاية اللقاء قدم نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي فكرى عبد السلام درع النقابة محمد سعد الله تكريما له على مجهوداته وإنجازاته بمديرية تموين الإسكندرية و قيادته لفريق عمل محترف قدر المسئولية و تحملها و عاونه فى تحقيق هذه الإنجازات.