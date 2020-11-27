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منوعات

5 أبراج فلكية عندها الحاسة السادسة .. تعرف عليها

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:46 م
5 أبراج فلكية عندها
5 أبراج فلكية عندها الحاسة السادسة
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يارا زكريا
كشفت دينا بدر، كاتبة متخصصة في علم الأبراج عن 5 أبراج فلكية تمتلك الحاسة السادسة، من بين الأبراج الأثني عشر بدءًا من الحمل حتى الحوت.

وقالت «دينا» عبر صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» إن الأبراج الستة التي تمتلك الحاسة السادسة على الترتيب هي: « الحمل، العقرب، الدلو، الجوزاء، الحوت». 

وأوضحت الكاتبة في علم الأبراج  أن الأبراج الفلكية من الأكثر تفكيرًا إلى الأقل هي: «الدلو، العذراء، الحمل، السرطان،  العقرب، الحوت، الجوزاء، القوس، الأسد، الثور، الميزان».

وفي وقت سابق، 
حذرت دينا بدر،  من 8 أمور يجب أخذها في الاعتبار عند التعامل مع كل برج فلكي، موضحًا أن الأبراج الاثنى عشر لديها من حساسية من هذه الأمور، وقد تكون سببًا في خسارتها. 

وقالت «دينا»  إن برج الحمل يخشى العتاب، واللوم الكثير، والجلوس وحده، والانتظار، والبردو، والروتين والطلبات والأوامر، والزن، والغباء .

وأضافت الكاتبة في علم الأبراج أن برج الثور يكره الرغي الكثير، والمقاوحة والجدال، الكلام الدبش، الدايت، الدوشة، الطلبات والأوامر، حب التملك، والتجاهل.

وتابعت أن برج الجوزاء لا يحب الصمت والهدوء، الوحدة، الروتين، الالتزام، الفراغ والملل، حب التملك، الزن، والهدوء والصمت.

وواصلت أن برج السرطان يكره المنطق، الخسارة والفقد، الوحدة، التجاهل، التطفل، الغباء، الحب من طرف واحد، الكلام الدبش. 

وأوضحت أن برج الأسد يكره البردة والغباء، اللوم والانتقاد، الوحدة والتجاهل، المقاوحة، الانتظار، حب التملك، الطلبات والأوامر.

ونبهت أن برج العذراء، لا يحب الغباء، الفشل، العشوائية، الفوضى، التطفل، الكسل، المشاكل والخلافات، الغباء.

وأكملت أن برج الميزان يكره المقاوحة، الغباء، قلة الذوق، الاستظراف، والغباء، والتطفل، الكآبة، والأوامر والنكد.

ونوهت بأن برج العقرب يكره الخيانة، الغباء والقسوة، والبخل، والسطحية، الكذب، والتطفل، والمجاملات، الكآبة والنكد. 

وأفادت أن برج القوس لا يحب الإلتزام، حب التملك، الروتين، الملل، الإحباط، الأوامر، الانتظار، العقلانية الزائدة، الكآبة والنكد.

وأشارت إلى أن برج الجدي يكره الفشل، الاستهانة بذكائه، الاسراف، الغباء، السلبية والإحباط، الانتظار، الفراغ، العشوائية.

ولفتت إلى أن برج الدلو يكره الغباء، السلبية والإحباط، تكرار الخطأ، الأوامر، التطفل، الأنانية والكذب، الكآبة والنكد، والهبد.

وبينت أن برج الحوت لا يحب المسؤولية، الواقعية الزائدة، التطفل، والتجاهل والرفض، الوقاحة، والبرود والغباء، الخسارة والفقد، الانانية والكذب.

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