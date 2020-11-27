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رياضة

أخبار الرياضة.. 3 قرارات عاجلة من الكاف بشأن نهائي افريقيا.. إصابة حكم مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:50 م
الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اقتصار مراسم التتويج الخاص بمباراة نهائى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها اليوم الجمعة باستاد القاهرة على الفريق المتوج باللقب فقط لا غير داخل أرضية الملعب.

أثبت مسحة الكاف إصابة المغربي رضوان جيد حكم الفار بمباراة الأهلي الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، أن الطريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، كان صعبا للغاية.

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، أنه يطمح في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مجددا.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف المصري إبراهيم نورالدين حكما رابعا فى مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا بعدما تعرض المغربي رضوان جيد حكم تقنية الفيديو للإصابة بفيروس كورونا.

الأنجولي سيباستياو جيلبرتو نجم الأهلي السابق، يعد أحد أبرز اللاعبين الأجانب الذين حفروا اسمهم في تاريخ الدوري المصري، والقلعة الحمراء.

استقر البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى اليوم باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

طالب الأوروجوياني، جاستون سيرينو نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، إدارة ناديه بالموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

استقر الاتحاد الأفريقي على كرة القدم، على وقوف لاعبو الأهلي والزمالك دقيقة حداد على روح الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، قبل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا، المقرر لها اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة  الدولي.

يلتقى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، فريقي الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا باستاد القاهرة فى النهائى الملقب بنهائى القرن خاصة أنها المرة الأولى التى يلتقي فيها فريقان من بلد واحد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.





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