ملقاة على الطريق.. شاهد سعودي يعثر على شنطة سفر بداخلها جثة | صور





أسرع المواطن لإبلاغ الجهات الأمنية في مكة المكرمة بعثوره على شنطة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض أثناء خروجه للتنزه، مما دفعه إلى فتحها ليجد بداخلها جثة امرأة متوفاة.





وبالفعل انتقلت شرطة العاصمة المقدسة والجهات المختصة إلى موقع الحادثة، لتبين حقيقة البلاغ، ليعثروا على الجثة بداخل شنطة سفر كبيرة الحجم.





مما دفع شرطة العزيزية إلى فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة، وسبب وضع الجثة بهذه الطريقة وفقًا لصحيفة سبق فيما لم يتم تحديد هوية المرأة.





وتحقق الجهات المختصة والسلطات في البلاغ المقدم من مواطن عثر على شنطة سفر كبيرة بداخلها جثة ملقاة بشكل غريب على الطريق أثناء تنزهه.





وقد أثارت الواقعة الذعر بين المواطنين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أشار أحد المستخدمين مخمنًا إلى إمكانية أن تكون الجثة لوافدة آسيوية.





حيث كتب: "هذا أسلوب من أساليب مخالفي نظام الإقامة للتخلص من موتاهم وخاصة الأندونسيين فهم يخافون من التبليغ عنهم وضبطهم وأتوقع أن الوفاة طبيعية وهذه الحالات تتكرر كثيرا في مكة".





فيما كتب آخر: "عندما رمى المجرم الجثة بهذه الطريقة فهو يدرك بأنه لو تم كشف صاحبتها والتحقق منها لتم القبض عليه الأمور ستتضح بحول الله قريبا وسينال جزاؤه فانتظروا الخبر".





وقد أشارت إحدى النساء عبر تعليقها إلى الخوف من مثل هذه الجرائم المنتشرة حيث كتبت: "أصبحنا في مجتمع غريب، هذه الجرائم أصبحت منتشرة، من يمكنه فعل ذلك، ولماذا وضع الجثة في شنطة؟"، ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الواقعة.





كانت الجهات الأمنية بمكة المكرمة قد تلقت بلاغًا مساء أمس من مواطن أكد أنه عثر على شنطة سفر كبيرة الحجم ملقاة على الأرض أثناء خروجه للتنزه، وعند التحقق مما بداخلها عثر على امرأة متوفاة.





وقالت مصادر بأن الأدلة الجنائية والجهات المختصة والطبيب الشرعي بشرطة العاصمة المقدسة، انتقلت لموقع البلاغ للكشف عن الحالة، فيما فتحت شرطة العزيزية تحقيقًا موسعًا.

في واقعة مثيرة للرعب، عثر مواطن سعودي على "شنطة سفر" تبدو مريبة، ملقاة على الأرض وسط الطريق في مكة المكرمة، وقد تجمد في مكانه بمجرد أن قام بفتحها، ليجد بداخلها "جثة امرأة".