وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ الشرقية لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم اجتماعًا مع الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية بمقر الوزارة.





شهد اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.





وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة.





كما عرض الدكتور ممدوح غراب الجهود التي قامت بها المحافظة خلال الفترة الماضية لحل مشكلة بعض المشروعات المتوقفة خاصة في مجال الصحة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.





ووجه اللواء محمود شعراوي بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف المهم لسرعة دخول تلك المشروعات للخدمة ويستفيد منها المواطنين.





كما استعرض وزير التنمية المحلية مع الدكتور ممدوح غراب مقترحات المحافظة حول الاشتراطات البنائية الجديدة بعد دراستها تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين، كما تم أيضًا عرض مقترحات المحافظة فيما يخص مد قرار التصالح في بعض مخالفات البناء بعد انتهاء المدة القانونية الحالية للتصالح في ٣٠ نوفمبر الجاري والاجراءات الخاصة بالتعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.





وخلال الاجتماع عرض محافظ الشرقية مجموعة من المشروعات الجاهزة للافتتاح خلال الفترة القادمة والتي تم الانتهاء منها في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والتربية والتعليم والطرق.





وشهد اللقاء أيضًا متابعة موقف ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن ، حيث أوضح الدكتور ممدوح غراب أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة قد وصلت إلى حوالى 198 ألف طلب.





وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة مرة أخرى.





وأكد اللواء محمود شعراوي أن الدولة بكل أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي.





وشهد اللقاء أيضًا استعراض جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين بالمدن والمراكز المختلفة وأعمال التجميل والتطوير الجارية ومشروع تجميل الكورنيش الجديد، وكذا التنسيق الجاري مع بين المحافظة ووزارة النقل للانتهاء من طريق أبوكبير هيها الزقازيق وسرعة البدء في المرحلة الاولي للمشروع بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه.





وحرص اللواء محمود شعراوى علي استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، وأشار الدكتور ممدوح غراب الي انتهاء المحافظة من رفع التراكمات التاريخية من الملف المجاور بمستشفي هيها وتحويله الي حديقة عامة لتكون متنفس لخدمة المواطنين وذلك علي مساحة فدان.





كما أوضح المحافظ أنه تم إنشاء وحدة التدخل السريع لرفع المخلفات والقمامة اليومية ودعم الوحدة بمعدات النظافة بحوالي ٣٥ مليون جنيه.





وشهد الاجتماع ايضا استعراض جهود تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية استمرار جهود الجهات المعنية بالمحافظة فى هذا الشأن، وتنفيذ الاجراءات الاحترازية بكل حسم وتوخى الحذر خاصة فى ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية بعدم التهاون في الالتزام بطرق الوقاية من فيروس كورونا.





وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار تفعيل اللجنة الدائمة لمتابعة الإجراءات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا واستمرار أعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات والتشديد بالتزام ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعى.





كما تابع اللواء محمود شعراوى مع الدكتور ممدوح غراب جهود المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الامطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.



