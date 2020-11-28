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رياضة

بعد التتويج بأفريقيا.. عمرو السولية لـ جمهوره: إحساس البكاء من الفرحة حاجة متتوصفش

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر عمرو السولية، لاعب النادى الأهلى، عدة صورة له أثناء احتفاله بالفوز بدورى أبطال أفريقيا، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلق عمرو السولية على الصور قائلا: "إحساس إنك تبكى من الفرحة بعد مشوار طويل وتعب ومجهود سنين حاجة متتوصفش الحمد لله لاعيبة رجالة".


وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

لاعب الموسم والله - تستاهل الفرحة والله مبروك - أهلاوي أنا والفخر ليا  - عن جدارة واستحقاق عقبال باقي البطولات إن شاء الله - تخيل تكررها تاني يابو لي لي ونكسر رقم ريال مدريد وناخد أفريقيا ٣ مرات ع التوالي دا اللي حلم بجد يا سولي.


وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.


وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، أمس الجمعة، على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.


وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب، فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.


وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على ‏تهنئة أعضاء وجماهير ناديه عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة رابطة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي، والفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في ‏المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة.


وقال الخطيب إن التتويج بالنجمة التاسعة جاء نتيجة ثمار جهد كبير وتخطيط مستمر لبناء فريق للكرة يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع، مشيدًا بالإنجاز الكبير لجميع أعضاء المنظومة على مدار مشوار البطولة الصعب والشاق، الذي تُوج في المباراة النهائية بتحقيق اللقب الغالي.


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