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فن

محمد على رزق يعيش قصة حب جديد ويستعد للزواج الثاني

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:23 م
محمد على
محمد على
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محمد نحلة
كشف الفنان محمد على رزق عن نيته للزواج مرة أخرى؛ حيث يعيش قصة حب جديدة بعد زواجه الأول الذى انتهى بالانفصال. 
وقال محمد فى برنامج "فين دي" الذي يقدمه الفنان إدوارد : اننى اعيش حاليا قصة حب جديدة ولم نحدد موعدا للزواج وان كنت قد تزوجت فى المرة الاولى خلال 7 أشهر فقط. 

وكان كشف الفنان محمد علي رزق، عن تفاصيل دوره في مسلسل "إسعاف يونس"، أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، والمنتظر عرضه قريبًا، على مدار 10 حلقات.

قال "رزق" في تصريحات صحفية، إنه يجسد شخصية "كمال الرخ" صديق "يونس" الذي يجسده بطل المسلسل الفنان محمد أنور، منذ الطفولة.

أضاف، أن شخصيته تتسم بالسماجة على حد وصفه، إذ يكره "يونس" كثيرا، إلا أن ذلك الكره يشكل الكثير من المواقف الكوميدية التي تحدث بينهما، واصفا علاقتهما بأنها شبيهة بعلاقة الشخصيتان الكارتونيتان "توم آند جيري".

أضاف، أنه من المنتظر أن يظهر خلال الحلقات بإطلالة مختلفة تماما ومعبرة إلى حد كبير عن تلك الشخصية التي تتسم بالثراء، معلقا: "هلبس هدوم مشجرة ودهب".

وعن تجربة العرض على WATCH iT، أكد على أنه سعيد بها للغاية ومتحمس لها كثيرا.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.
 
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