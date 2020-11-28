لمواجهة الموجة الثانية.. حملات مكثفة لتعقيم الشوارع بمدينة رشيد





نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، اليوم السبت، حملة مكبرة لتطهير الشوارع والميادين، وإزالة الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري.

وأسفرت الحملة عن إستمرار أعمال رفع تراكمات مياة الأمطار بشوارع المدينة والقرى، رش وتطهير مبنى الوحدة المحلية لقرية الساحل، إستمرار حملات رفع الإشغالات بشوارع المدينة، وتكثيف حملات النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة والمقالب بالمدينة والقرى.



يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور وحوش عيسى وكفر الدوار حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق، لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري.

أسفرت عن :- رفع ٣٢٠ حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين دمنهور، إزالة 35 حالة إشغال الطريق بشوارع مدينة حوش عيسى.

وكما تم في مركز كفر الدوار إزالة الإشغالات من مناطق السناهرة، الادكاوي، أنطوديناس، وشوارع بيع المصنوعات، عزيز المصري، والإدكاوي"، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز دمنهور وكفر الدوار، اليوم الخميس، حملة مكبرة ل إزالة ورفع كافة الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين لتحقيق السيولة والانضباط المروري ومتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع ٣٥٥ حالة إشغال مخالفة بشوارع وميادين دمنهور، ورفع ١٤١ مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار بمناطق شارع الجيش و مدخل المدينة والكوبرى العائم، كما تم تحرير ٧ محاضر نظافة وإشغال طريق و متابعة المقاهي والكافتيريات.

وشدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف تلك الحملات واستمرارها بكافة مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحليه لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكثفة

لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية، وفض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا و حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

أسفرت الحملة عن رفع ١٩١ حالة اشغال مابين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين مدينه دمنهور،و فض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الوحدة المحليه لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية، وفض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

أسفرت الحملة عن رفع ١٦٣ حالة اشغال مابين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين مدينه دمنهور، فض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالتنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية و الأجهزة التنفيذية وتكثيف الحملات اليومية لرفع كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وإغلاق المقاهي المخالفة للقرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا و حرصا على صحة وسلامة المواطنين

في نفس السياق نفذت الوحدات المحليه بمراكز دمنهور، كفر الدوار، المحموديه، حملات مكبره بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق، لرفع كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وإغلاق المقاهي المخالفة للقرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملة عن غلق مقهي ورفع ٤٩٥ حاله إشغال مابين ثابت ومتحرك يتضمن:- كراسي مقاهي وفروشات متنوعه وحواجز خرسانه، كما تم التحفظ علي ٤٠ شيشه بالمقاهي والكافتيريات نظرا لمخالفتها بقرارت مجلس الوزراء بحظر تداولها للحد من انتشار الوباء.

وتم التحفظ علي المظبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



