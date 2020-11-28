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أخبار البلد

الري تعلن خريطة هبوط الأمطار حتى الإثنين

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:08 م
صدى البلد
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أمل مجدى
تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع لوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

ومن المتوقع غدا عدم سقوط أمطار، أما يوم ٣٠ نوفمبر من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، شبورة مائية وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد .

وتتوقع هيئة الأرصاد الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة  على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.
الري تعلن خريطة هبوط الأمطار حتى الإثنين
الري تعلن خريطة هبوط الأمطار حتى الإثنين
الري تعلن خريطة هبوط الأمطار حتى الإثنين
الري تعلن خريطة هبوط الأمطار حتى الإثنين
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