طريقة عمل إنجلش كيك بوصفات مختلفة

مقادير أنجلش كيك بالزبيب:





2 كوب دقيق

كوب سكر

3 بيض

كوب رايب

نصف كوب زبدة

2 باكو فانيليا

ملعقة كبيرة محسن كيك

ملح

نصف كوب زبيب





طريقة تحضير أنجلش كيك بالزبيب





* في الخلاط، يخلط البيض مع الفانيليا ثم يضاف السكر





* يضاف اللبن الرايب والزبدة و الفانيليا





* تخفق جيدًا ثم يضاف كيك شيف مع الدقيق ويقلب جيدًا





* يضاف بالتدريج مع الاستمرار في التقليب، ثم يضاف الزبيب





* يبطن القالب بالزبدة والدقيق



