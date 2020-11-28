طريقة عمل إنجلش كيك بوصفات مختلفة

تفضل العديد من السيدات، التنوع في طريقة عمل الكيك، مع إضافة النكهات المميزة والمختلفة التي يحبها أطفالهن، كما يمكن وضع الفواكه المجففة التي تساعد الصغار في الحصول على الطاقة.
مقادير أنجلش كيك بالزبيب:
2 كوب دقيق
كوب سكر
3 بيض
كوب رايب
نصف كوب زبدة
2 باكو فانيليا
ملعقة كبيرة محسن كيك
ملح
نصف كوب زبيب
طريقة تحضير أنجلش كيك بالزبيب
* في الخلاط، يخلط البيض مع الفانيليا ثم يضاف السكر
* يضاف اللبن الرايب والزبدة والفانيليا
* تخفق جيدًا ثم يضاف كيك شيف مع الدقيق ويقلب جيدًا
* يضاف بالتدريج مع الاستمرار في التقليب، ثم يضاف الزبيب
* يبطن القالب بالزبدة والدقيق
* ثم يوضع الخليط في القالب، ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 ويترك حتى تمام النضج، ويقدم م العصير الفريش
وصفة أخرى
مقادير انجلش كيك:
2 كوب دقيق
1 و نصف كوب سكر بودرة
150 جرام زبدة
5 بيض
فانيليا
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا
كوب فواكه مجففة
ملعقة كبيرة بشر برتقال
طريقة تحضير انجلش كيك
* تخلط الزبدة مع السكر البودرة في العجانة جيدا ثم يضاف البيض والفانيليا
* يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا ثم يضاف تدريجيا ثم يضاف بشر البرتقال والفواكه المجففة
* يوضع الخليط في قالب الانجلش كيك ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة ويقدم مع الشاي
وصفة أخرى
مقادير كيكة بالفواكه المسكرة:
400 جرام دقيق
250 جرام زبدة
200 جرام سكر
5 بيض
عبوة بيكنج بودر
فانيليا
رشة ملح
نصف كيلو فواكه مسكرة مجففة
طريقة تحضير كيكة بالفواكه المسكرة
* تخفق الزبدة مع السكر بالمضرب ثم يضاف البيض بالتدريج مع الفانيليا ورشة ملح
* يخلط البيكنج بودر مع الدقيق ثم يضاف الى الخليط ثم تضاف الفواكه المسكرة ونقلب جيدا
* يدهن القالب بالزيت ثم نضع الخليط و يدخل الفرن على درجة حرارة 180 ويقدم مع الشاي او العصير الفريش