نائب محافظ القليوبية تتفقد تغطية ترعة البولاقية والمحطة الوسيطة بشبرا الخيمة

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية للترعة البولاقية بحى غرب شبرا الخيمة بحضور اللواء مجدى عنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب والمهندس خالد فتحى مفتش رى القليوبية، والدكتور مجدى البكرى نائب رئيس حى غرب، وأحمد سامى مدير التطوير الحضري بحى غرب، وجاء ذلك بناء على تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.





وبدأت الجولة، بتفقد تغطية الترعة البولاقية بطول 545 متر سيتم تغطيه 330 متر من الخطة الاستثمارية للمحافظة، بمبلغ 10 ملايين جنيه، وسيتم تغطية مسافة 215 متر عن طريق منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz ، وسيتم الانتهاء منها في فبراير عام 2021.





كما تفقدت ريان" المحطة الوسيطه بحى شرق شبرا الخيمة، وذلك للإطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكيد على الإلتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبى زعبل للتخلص الآمن منها.





كما تم تكليف رئيس المدينة، بمراجعة وعمل تقرير بحالة السيارات وانتظام العمل بها داخل المحطة وعدد النقلات وكشف حضور وانصراف السائقين بالمحطة والعاملين بها وعدد النقلات، موضحة أن المحطة الوسيطة بالقطاوى بحى شرق مقامة على مساحة 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم وذلك بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه وتخدم حى شرق وحى غرب شبرا الخيمة.





وأوضحت نائب محافظ القليوبية أن هذه الجولة تأتى ضمن المرور الميدانى الذي تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى القليوبية مشيرة إلى أنها شددت على أهميه سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزالة كافه تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.





وكانت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية قد قات بجولة تفقدية بقليوب والاستجابة لشكوى أهالي قرية سنديون بشكوى للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لإنقاذهم من كارثة إنسانية بسبب فك كوبرى المشاه وتركه بدون أجناب مما يعرض حياه للمواطنيين للموت

وتفقد نائب المحافظ أعمال كوبرى المشاة ميدانيا وتم تكليف رئيس المدينة ورئيس الوحدة المحلية بالتنسيق مع مسئول هيئة الطرق والكبارى بالقليوبية لوضع جانبي كوبرى المشاة حرصا علي صحة وسلامه المواطنين لحين الانتهاء من اعمال التطوير وتنظيف منطقة الكوبرى وإزالة الاتربة وتمهيد الطريق للمارة.