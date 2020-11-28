محافظ القليوبية ورئيس هيئة الطرق والكباري يتفقدان أعمال تطوير كوبري كفر الجزار ببنها .. صور

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري بمكتبه بديوان عام المحافظة حيث استعرضا سويا أوجه التعاون والتنسيق لدفع العمل بقطاع الطرق والكباري بالمحافظة.

وقاما محافظ القليوبية ورئيس هيئة الطرق والكباري بتفقد الأعمال التي تمت فى كوبري كفر الجزار معلنين افتتاحه لحركة مرور السيارات مساء اليوم السبت.





أكد المحافظ أن الكوبري تمت به أعمال الصيانة منذ يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر، حيث تم عمل غلق كلي للكوبري لأول مرة فى تاريخه اذ اشتملت أعمال الصيانة بالكوبري على عمل صيانة الفواصل ورصف وعمل بلدورات فى منتصف الكوبري، بالإضافة إلى أعمال الدهان بأحدث المواد، وتم عمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار ، وفى هذا الاطار تم عمل نظام إضاءة وكاميرات لرصد أى مخالفات وذلك بتكلفة تصل إلى 6 ملايين جنيه.





وكان محافظ القليوبية قد أجرى على مدار الشهور الماضية تنسيقات مع الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري لإجراء صيانة لكوبري كفر الجزار بمدينة بنها، حيث أن الكوبري لم تجرى به أعمال صيانة منذ سنوات طويلة رغم أنه من أقدم الكباري فى مصر، إذ يرجع تاريخ افتتاح الكوبري إلى عهد الملك فؤاد الأول في عام 1933.





وكان يمثل الكوبرى طريق القاهرة الإسكندرية القديم حيث كان يربط القليوبية بمحافظات الوجه البحري، وقد تم غلقه وتم إنشاء كوبري جديد لصعوبة تحمله حركة المرور التى تزايدت على مدار العقود الماضية ليكون الرابط الوحيد لعدد من قرى مدينة بنها، فضلا عن كونه بديلا استراتيجيا فى حالات الحوادث على الطريق الزراعي السريع ولكن رغم ذلك التاريخ العريق للكوبري لم يجرى تجديده أو إحلاله منذ عشر سنوات.

ويبلغ طول الكوبري حوالي ٢٧٥ م مكون من عدد 2 حارة وعرض الحارة 4.8 م تقريبا كما ان كوبري كفر الجزار قد تم عمل صيانة به منذ ثلاث سنوات للدرابزين وارضية المشاه فقط ولكن لم تتم الصيانة المتمثلة فى الرصف وعلاج الفواصل منذ العديد من السنوات نظرا لصعوبة غلق الكوبري.