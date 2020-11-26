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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار في طوخ

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة " بمركز شباب طوخ الرياضي ، لمكافحة مسببات وضعف وفقدان الإبصار، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك لإجراء المسح الطبي على المواطنين، وطلاب المدارس خاصة  في المناطق الأكثر احتياجا.




وثمّن محافظ القليوبية المبادرة الرئاسية، معربا عن تقديره للقائمين على المبادرة من صندوق تحيا مصر، والقوات المسلحة، والجهات المشاركة، لافتا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها؛ لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتلاميذ المدارس، وتغطية كافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.


كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى بالإعلان عن المبادرة، وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلى القافلة الطبية للكشف وصرف العلاج اللازم، والنظارات الطبية بالمجان.


ووجه أحمد خيري مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر الشكر لمحافظ القليوبية على دعمه للمبادرة، موضحا أن قافلة المبادرة ستجوب جميع مراكز ومدن المحافظة، حيث سيتم إقامتها في مراكز الشباب بالتعاون مع الشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية، والمستشفى العسكري بالمنوفية، وذلك يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع، مشيرا إلى أن المستهدف من القافلة الكشف على 1200 مواطن خلال اليومين، لافتا إلى أن المبادرة مستمرة على مدار 3 سنوات ونصف السنة، للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها، كأحد الأهداف الرئيسية للمبادرة .


وأشار مدير الرعاية الصحية بالصندوق إلى أن القافلة مكونة من عيادتين وبهما أحدث الأجهزة الطبية، وأجهزة "ضغط، وسكر، وصيدلية، ونظارات طبية، كما تضم القافلة فريقا طبيا مكونا من" 6 أطباء و4 تمريض، وصيدلي، وأخصائي بصريات، وفريق لتسجيل بيانات المرضى مكون من 4 أفراد، ورفعها على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة، لافتا إلى انه يتم توفير نظارات وأدوية طبية، وتحويل أي حالات تحتاج إلى تدخل جراحي إلى مستشفى المنوفية العسكرى.


وكان محافظ القليوبية تفقد اليوم أعمال تطوير وصيانة كوبري كفر الجزار بعد الانتهاء من أعمال رصفه لافتتاحه أمام السيارات مساء السبت المقبل، بعد الانتهاء من بعض الأعمال البسيطة والتي تتمثل في دهان البلدورات وجسم الكوبري وتخطيط الأرضية للتنظيم المروري.


وقام المحافظ بتفقد أعمال التطوير يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية خلال اليوم وغدا.
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