ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تشارك في معسكر اتكلم عربي للأطفال المصريين في أمريكا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:30 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
Advertisements
سعيد العربي
شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، في فعاليات معسكر "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية عبر تطبيق "زووم"، من أجل تشجيعهم على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

وجاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم، في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2019، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ومؤخرا كندا.

من جهتها، أكدت وزيرة الهجرة للأطفال، أن هذا المعسكر يحمل سمة مميزة، إذ يعد الأول بعد رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة "اتكلم عربي"، وحرصه على دعم جهود الوزارة في التواصل مع أبنائنا من المصريين بالخارج، وتعريفهم بما يحدث في مصر في كل المجالات، وهو المعسكر الرابع في سلسلة معسكرات "اتكلم عربي".

وأوضحت وزيرة الهجرة للأطفال أن الشعب المصري يد واحدة، وأن مصر بلد حضارته عظيمة، وتتمتع بوجود بحرين وثروات طبيعية هائلة، مضيفة أن الرئيس السيسي يدعم المرأة المصرية وطموحاتها، وكذلك الأطفال وذوي القدرات الخاصة، مؤكدة أن أبناءنا بالخارج جزء من مصر مهما بعدت المسافات.

وفي سياق متصل، حرصت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على التحدث باللغة العربية مع الأطفال، موجهة رسالة للأمهات بالتحدث داخل المنزل باللغة العربية مع أطفالهم، والاحتفاظ بالهدايا التذكارية من مصر داخل بيوتهم بالخارج، لدعم الهوية المصرية، موجهة الدعوة إليهم لزيارة مصر في أول فرصة، والانضمام للمعسكرات التي تنظمها الوزراة لابناء الجيلين الثالث والرابع من ابناء المصريين بالخارج، والتي يكون فيها أبناء الشهداء والاستماع منهم مباشرة لتضحيات أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وأشادت وزيرة الهجرة بما يقوم أطفالنا من إنجازات في الألعاب الرياضية، والتفوق الدراسي في المراحل المختلفة، بما يدعم نجاحهم في المراحل التعليمية المختلفة، ويضيف سمعة طيبة لاسم مصر، بالإضافة إلى دعم تطلعاتهم لمستقبل أفضل.

ومن جهتهم، قال الأطفال إنهم يحتفظون بهدايا تذكارية من مصر بعضها العلم المصري وعدد من المعالم الأثرية المصرية، مؤكدين أنهم يرغبون في زيارة مصر والتعرف على حضارتها، أنهم يعتزون بحضارتهم وتاريخهم وأنهم يشتاقون لزيارة مصر قريبا.

وتناولت فعاليات المعسكر عرضا لعدد من الأغاني التراثية المصرية والتي تفاعل معها الأطفال المشاركين، وتفاعل الأطفال مع أغنية "walk like an Egyptian".

وفي السياق ذاته، أكد الآباء أن هذه المعسكرات تخلق الشغف لدى أبنائهم بالخارج، وفي كل مرة يحرص الأولاد على القراءة عن مصر ومشاهدة الأعمال المصرية من وقت لآخر، مطالبين بعودة الوزارة لتنظيم زيارات أبناء المصريين بالخارج.

وفي الختام، توجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بالشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم، مشددة على أن يحرصوا على التحدث باللغة العربية داخل المنازل؛ حفاظا على الهوية المصرية.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/etkallem.arabi
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة اتكلم مصري

لتعليمهم"العربية"| الهجرة تقيم معسكرات لأبناء المصريين بالخارج..تفاصيل

بالتعاون مع ويل سبرنج.. الهجرة تطلق أول معسكر لأبناء المصريين بالنمسا لتعليمهم اللغة العربية

اتكلم مصري.. وزيرة الهجرة تشارك في معسكر أبناء المصريين بالإمارات عبر زووم

الأطفال المشاركون بمعسكر أبناء المصريين بالإمارات: سنتحدث باللهجة المصرية في حياتنا اليومية

وزيرة الهجرة: تسجيل 100 طفل للانضمام إلى معسكر اتكلم مصري يعكس نجاح المبادرة

ترشيحاتنا

رد فعل عائلة مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

بسبب كورونا.. اتحاد الكرة يكشف عن شرط تأجيل مباريات الدورى الجديد

نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جنوب السودان

يا نبطشي.. أحمد فهمي يسحب اعتذاره لـ شيكابالا| شاهد

وداعا للضغط العصبي .. التعليم تتيح دخول امتحانات الثانوية العامة أكثر من مرة بالدرجة الكاملة

التف حول عنقه.. ثعبان يعتصر جسد رجل حتى الموت .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة تشير إلى الإصابة بـ قرحة المعدة .. تعرف عليها

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

للحماية من كورونا .. الأقنعة القماشية تقلل الإصابة بالفيروس بـ نسبة 70%