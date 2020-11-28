بيان عاجل من مجلس النواب الليبي

أصدر، أعضاء مجلس النواب الليبي المشاركين في الاجتماع التشاوري بمدينة طنجة المغربية، اليوم السبت، بيانًا أكدوا فيه دعمهم لكافة اللقاءات الإيجابية والبناءة، التي تستضيفها الدول الشقيقة والصديقة من أجل تقريب وجهات النظر في ليبيا.





ونص بيان أعضاء مجلس النواب المشاركين في الاجتماع التشاوري بمدينة طنجة المغربية، التأكيد على سبع نقاط، هي: أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، والاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس، مباشرة حال العودة، لإقرار كل ما من شأنه انهاء الانقسام بمجلس النواب، وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه وفق ماذكر موقع اخبار ليبيا 24 .





وأضاف: العزم على المضي قدما نحو الوصول الى انهاء حالة الصراع والانضمام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، والاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي ونثمن ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات إيجابية.





وتابع البيان: الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وانهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب.





كما شدد على ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الاجسام المنبثقة عنه، وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الامن رقم “CSR/2510” بشأن دور مجلس النواب، وعدم خلق جسم موازي يساهم في ارباك المشهد.





وأضاف، نبذ خطاب الكراهية ودعوة كافة المنابر الإعلامية الى اعلاء خطاب التصالح والتسامح.





كما أكد على الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الامنة للنازحين والمهجرين قصرا وجبر الضرر.





وكان القيادة العامة للقوات المسلحة اعلنت قيامها بعملية فجر اليوم السبت ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب الغربي نفذتها سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116مشاة.





وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن هذه العملية النوعية تمت في منطقة أوباري حي التراقين وحي الشارب في الجنوب الغربي استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي.





وأشارت القيادة العامة إلى أنه تم خلال العملية اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.



