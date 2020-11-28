النائب العام يأمر بإحالة المتهم بقتل سيدة عمدًا بالإسكندرية إلى محكمة الجنايات

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، بإحالة المتهم بقتل سيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم الحادي والعشرين من ذات الشهر بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته.









وكشفت النيابة فى بيانها بان المتهم إذ بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة "البنزين" سريعة الاشتعال وقداحة، واقتحم غرفة نومها وما أن ظفر بها سكب عليها "البنزين" وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها.



