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سيارات

بي إم دبليو تكشف مواصفات i7 الكهربائية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت بي إم دبليو الستار عن موديل i7   السيدان بالكامل اختبارها ، في حين أن الشركة لم تكشف عن أي تفاصيلها بعد، لكن التقرير الجديد يكشف عن بعض المعلومات عن السيارة القادمة .

ووفقا لما جاء في مجلة  كار ، أن بي إم دبليو i7 حصلت على بطارية 100 كيلو واط لتحصل على نطاق أكبر 480 كم لكل شحنة بالإضافة إلى محركين كهربائيتين بقوة إجمالية تبلغ 536 حصان .

وأشارت الشائعات السابقة أنها ستحصل على قوة 650 حصان  ، ولايزال هذا ممكنا إذا كانت الشركة تخطط لنسخة عالية الاداء منها لمنافسة مرسيدس AMG EQS المحتملة ، والتي ستحصل على قوة أكبر من 600 حصان .

كماستقوم بي إم دبليو أيضا بإعطاء سيدانها الكهربائية مجموعة من مزايا السلامة وتقنيات القيادة شبة الذاتية ، وذلك تصبح رائدة في قطاع السيارة الكهربائية لمنافسة EQS  الكهربائية .

وفي حين أن بي إم دبليو i7  ستنافس مرسيدس EQS ، وسيارات السيدان الكهربائية الأخرى ، وستصل متأخرة ، حيث تعمل مرسيدس بشكل أكبر على تطوير سيارتها ، والتي من المتوقع ان تصل كموديل 2022.

ستعرض شركة بي إم دبليو الألمانية الرائدة في صناعة السيارات ،مركز محاكاة التنقل  خاص بها ، في مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، كما تبلغ مساحته ما يقرب 11400 متر مريع .

ويمتلك هذا المركز مميزات ضخمة بالإبتكار التكنولوجي ، والفرص الفريدة ، وكما ظهر كافة مراحل المركز ، مع بدء أعمال البناء في ميونخ 2018 ، وحتى الانتهاء منه ، حيث يتوفر به 14 جهاز محاكاة قيادة اختبار BMW، وتقنيات السيارات في المستقبل  ، وتسمح التجربة المحاكاة لأشخاص الاختبار بالانغماس بشكل أعمق  في وضع القيادة الافتراضي.

يصل وزن جهاز المحاكاة  لحوالي 83 طن ، ويتحرك  في مساحة تقارب 400 متر مربع ، ويجعل من الممكن محاكاة حركة المرور داخل المدينة .

ويشكل هذه المجموعة متنوعة بشكل خاص من التحديات لأنظمة القيادة الآلية ، بالإضافة إلى انه يسمح بمحاكاة مناورات المراوغة عالية الدينامكية والفرملة الكاملة .

يذكر أن يرغب الرئيس التنفيذي لشركة بي ام دبليو، أوليفر زيبس، في تعزيز علاقة شركته بشركة تويوتا، ويسعى إلى تمديد العلاقة بين الشركتين إلى ما بعد عام 2025.
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