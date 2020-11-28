بي إم دبليو تكشف مواصفات i7 الكهربائية



وفي حين أن بي إم دبليو i7 ستنافس مرسيدس EQS ، وسيارات السيدان الكهربائية الأخرى ، وستصل متأخرة ، حيث تعمل مرسيدس بشكل أكبر على تطوير سيارتها ، والتي من المتوقع ان تصل كموديل 2022.



ستعرض شركة بي إم دبليو الألمانية الرائدة في صناعة السيارات ،مركز محاكاة التنقل خاص بها ، في مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، كما تبلغ مساحته ما يقرب 11400 متر مريع .



ويمتلك هذا المركز مميزات ضخمة بالإبتكار التكنولوجي ، والفرص الفريدة ، وكما ظهر كافة مراحل المركز ، مع بدء أعمال البناء في ميونخ 2018 ، وحتى الانتهاء منه ، حيث يتوفر به 14 جهاز محاكاة قيادة اختبار BMW، وتقنيات السيارات في المستقبل ، وتسمح التجربة المحاكاة لأشخاص الاختبار بالانغماس بشكل أعمق في وضع القيادة الافتراضي.



يصل وزن جهاز المحاكاة لحوالي 83 طن ، ويتحرك في مساحة تقارب 400 متر مربع ، ويجعل من الممكن محاكاة حركة المرور داخل المدينة .



ويشكل هذه المجموعة متنوعة بشكل خاص من التحديات لأنظمة القيادة الآلية ، بالإضافة إلى انه يسمح بمحاكاة مناورات المراوغة عالية الدينامكية والفرملة الكاملة .



يذكر أن يرغب الرئيس التنفيذي لشركة بي ام دبليو، أوليفر زيبس، في تعزيز علاقة شركته بشركة تويوتا، ويسعى إلى تمديد العلاقة بين الشركتين إلى ما بعد عام 2025.



كشفت بي إم دبليو الستار عن موديل i7 السيدان بالكامل اختبارها ، في حين أن الشركة لم تكشف عن أي تفاصيلها بعد، لكن التقرير الجديد يكشف عن بعض المعلومات عن السيارة القادمة .ووفقا لما جاء في مجلة كار ، أن بي إم دبليو i7 حصلت على بطارية 100 كيلو واط لتحصل على نطاق أكبر 480 كم لكل شحنة بالإضافة إلى محركين كهربائيتين بقوة إجمالية تبلغ 536 حصان .وأشارت الشائعات السابقة أنها ستحصل على قوة 650 حصان ، ولايزال هذا ممكنا إذا كانت الشركة تخطط لنسخة عالية الاداء منها لمنافسة مرسيدس AMG EQS المحتملة ، والتي ستحصل على قوة أكبر من 600 حصان .كماستقوم بي إم دبليو أيضا بإعطاء سيدانها الكهربائية مجموعة من مزايا السلامة وتقنيات القيادة شبة الذاتية ، وذلك تصبح رائدة في قطاع السيارة الكهربائية لمنافسة EQS الكهربائية .