ريال مدريد يتأخر أمام ألافيس 1-صفر في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز ، ناتشو فيرنانديز، رافاييل فاران،مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش

خط الهجوم: إيدين هازارد، ماريانو دياز، ماركوس أسينسيو

وحقق ريال مدريد فوزًا سهلا على إنتر ميلان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بملعب "جوزيبي مياتزا"، في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز إيدين هازارد هدف الميرينجي الأول فى الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، بينما سجل أشرف حكيمي هدف الريال الثاني بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 59.





وحصل إنتر على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة فيدال فى الدقيقة 25، إلا أن لوكاكو سددها فوق العارضة.



وكاد الريال أن يضرب إنتر بهدف اخر ، بعدما استلم فاسكيز تمريرة من مودريتش، ليسددها لوكاس بقوة من خارج منطقة الجزاء لتضرب القائم الأيمن لحارس الإنتر هاندانوفيتش.