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رياضة

ريال مدريد يتأخر أمام ألافيس 1-صفر في الدوري الإسباني

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم فريق ألافيش على نظيره ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعه به في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيد أحرزه لوكاس بيريز في الدقيقة 5 من ضربة جزاء لفريقه ألافيش، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدف نظيف.

وأصيب البلجيكي إيدين هازارد في المباراة المقامة حاليًا، وتم استبداله بالبرازيلي رودريجو.

وكشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن تشكيل فريقه لمواجهة ألافيس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز ، ناتشو فيرنانديز، رافاييل فاران،مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش

خط الهجوم: إيدين هازارد، ماريانو دياز، ماركوس أسينسيو

وحقق ريال مدريد فوزًا سهلا على إنتر ميلان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بملعب "جوزيبي مياتزا"، في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز إيدين هازارد هدف الميرينجي الأول فى الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، بينما سجل أشرف حكيمي هدف الريال الثاني بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 59.

وحصل إنتر على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة فيدال فى الدقيقة 25، إلا أن لوكاكو سددها فوق العارضة.

وكاد الريال أن يضرب إنتر بهدف اخر ، بعدما استلم فاسكيز تمريرة من مودريتش، ليسددها لوكاس بقوة من خارج منطقة الجزاء لتضرب القائم الأيمن لحارس الإنتر هاندانوفيتش.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني في المجموعة خلف المتصدر مونشنجلادباخ (8 نقاط)، بينما تجمد رصيد الإنتر عند نقطتين بالمركز الأخير.

وشهد التشكيل غياب الثنائي، سيرجيو راموس وكريم بنزيما، للإصابة العضلية، مع تواجد كاسيميرو العائد من إصابته بفيروس كورونا على مقاعد البدلاء.

وتواجد إنتر ميلان وريال مدريد في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.


والتقى الفريقين من قبل في دوري أبطال اوروبا 3 مرات ، حيث فاز إنتر ميلان في لقاء ، بينما فاز ريال مدريد  في لقائين ، وسجل لاعبي الانتر 5 أهداف بينما سجل الملكي 6 أهداف.

ويتواجد إنتر ميلان وريال مدريد في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.

ويحتل إنتر ميلان المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين من 3 مباريات، خلف شاختار وريال مدريد (4 نقاط لكل منهما)، وبوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر برصيد 5 نقاط.

وكانت المواجهة ثأرية بالنسبة لإنتر ميلان بعد أن خسر اللقاء الماضي أمام ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".
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