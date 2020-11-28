بمساحة 6000 متر.. وزير النقل يتفقد محطة وتخزين الصب السائل الجديدة في ميناء الدخيلة

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لجولة تفقدية ، اليوم السبت؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناءي الدخيلة والإسكندرية.





وتفقد وزير النقل في بداية جولته بميناء الدخيلة محطة تداول وتخزين الصب السائل الجديدة التي تديرها شركة المهندس، وهي إحدى شركات القطاع الخاص حيث تأتي زيارة المحطة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع دخول القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة قطاع النقل البحري وحيث تبلغ مساحتها 6000 متر ، وعدد خزاناتها 23 بسعة تخزينية 28500000 لتر.





وشاهد الوزير خلال جولته، مراحل العمل بالمحطة والتي تبدأ باستقبال السفينة وتأكيد جودة المنتج والكمية ، ثم مراجعة كافة وسائل الأمان للخطوط والخزانات ، ثم ضخ المنتج من السفينة الي الخزانات في المحطة ، ومايلي ذلك من إنهاء الإجراءات الجمركية ثم شحن المنتجات الي المصانع علي شاحنات بعد تأكيد عملية الأمان ، وتتكون المحطة من بوابات الدخول والخروج ، ومنطقة الخزانات ، والخطوط من الموقع الي الرصيف.





وكان الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل قد أجرى جولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناءي الدخيلة والإسكندرية حيث بدأت الجولة من ميناء الدخيلة حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة طاقة التداول ، شهدت تفقد محطة تداول وتخزين الصب السائل الجديدة التي تديرها شركة المهندس وهي إحدى شركات القطاع الخاص حيث تأتي زيارة المحطة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع دخول القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة قطاع النقل البحري وحيث تبلغ مساحتها 6000 متر ، وعدد خزاناتها 23 خزانا بسعة تخزينية 28500000 لتر ، وشاهد مراحل العمل بالمحطة والتي تبدأ باستقبال السفينة وتأكيد جودة المنتج والكمية ، ثم مراجعة كافة وسائل الأمان للخطوط والخزانات ، ثم ضخ المنتج من السفينة الي الخزانات في المحطة ، ومايلي ذلك من إنهاء الإجراءات الجمركية ثم شحن المنتجات الي المصانع علي شاحنات بعد تأكيد عملية الأمان ، وتتكون المحطة من بوابات الدخول والخروج ، ومنطقة الخزانات ، والخطوط من الموقع الي الرصيف .





بعدها تفقد وزير النقل رصيف 92 الذي يبلغ طوله 350 متر وعمقه 15 متر ، والمُخصص للبضائع العامة ، والذي تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة به

في شهرين فقط والتي شملت معالجة حوائط الرصيف وملء الفجوات والفتحات ، وصيانة السلالم البحرية ، ومدافع الرباط بالإضافة الي صب البلاطات الخرسانية المتهالكة وحيث بلغت تكلفة تلك الأعمال 15 مليون جنيه كما تفقد الوزير أعمال صيانة رصيف 94 المُخصص أيضًا للبضائع العامة ، حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف 94/1 بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه ، وانتهت أيضًا أعمال الصيانة لرصيف 94/5 بطول 200 متر بتكلفة 10 مليون جنيه ، وتجري أعمال الصيانة برصيف 94/4 الذي يبلغ طوله 200 متر وعمقه 12 مترا ، وسوف يتم التنفيذ في مدة شهرين من بدء الأعمال في 22/11/2020 بتكلفة إجمالية قدرها 10 مليون جنيه.



