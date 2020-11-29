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دعم رئاسي للصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.. فيديو

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:47 ص
محمد الزلاط
محمد الزلاط
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إبراهيم القادري
قال المهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية والتصنيع، إن مبادرة الرئيس السيسي لإنشاء مجمعات متطورة متكاملة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبادرة طيبة لصغار المستثمرين والشباب وتنمية الاستثمار في مصر .

وأضاف محمد الزلاط خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز، أن المجمعات الصناعية جاهزة تماما وإجمالي عددهم 16 مجمع صناعي ويغطون محافظات الجمهورية بالكامل، وفي 13 أكتوبر الماضي تم طرح 7 مجمعات صناعية في الإسكندرية والغربية والبحر الأحمر والأقصر والمنيا وسوهاج.

وأوضح  محمد الزلاط ، أن هناك إقبال كبير من الشباب للعمل في المجمعات الصناعية، مؤكدا أن الصناعة هي العمود الرئيسي في مصر ولا يمكن ان تحدث تنمية في مصر إلا عن طريق الصناعة .

وتابع محمد الزلاط ، أن المجمعات الصناعية الصغيرة تم انشاؤها للصناعات الصغيرة والمتوسطة  ومتناهية الصغر وهذا حلم لاى شاب وتم اختيار المجمعات طبقا لموارد كل محافظة .

وأكد  محمد الزلاط ، أن مبادرة الرئيس السيسي لدعم الشباب وصغار المستثمرين حلم لكل شاب لان الجميع يحلم بإنشاء مشروع خاص، قائلا: "نعمل على توفير جميع الشروط والاشتراطات وتم تهيئة الفرص حتى يقوم الشباب بمشاريعهم".

واستطرد الزلاط  أن وزيرة التجارة والصناعة طرحت 7 مجمعات صناعية فى الاسكندرية والغربية والبحر الحمر وسوهاج والاقصر وبني سويف والمنيا.

واشار الي  أنه سيكون هناك مجمعات صناعية مجهزة بجميع المرافق وسيكون بها مباني ادارية ومباني للبنوك والوحدات تتراوح مساحتها من 48 متر حتى 792 متر.

ونوه الزلاط إلى أن المجمعات الصناعية بالمحافظات السبعة تتمتع بمنطقة متميزة للخدمات تشمل مبانى إدارية ومعارض ومسجد ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنك ومطعم وكافتيريا، وجميع الوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية أو خرسانية ولها واجهات معمارية حديثة.

واختتم  رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يمكن الحصول على كراسات الشروط الخاصة بهذه الوحدات مقابل رسوم مخفضة تتراوح بين 300 جنيه و500 جنيه فقط دون أية تكاليف إضافية ويمكن الحصول على كراسة الشروط الكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية. 
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