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رياضة

طبيب سيراميكا كليوباترا: إصابة أوفة ودابو في العضلة الخلفية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
قال فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن إصابة كل من اللاعبين أحمد أمين أوفة، وشريف دابو لاعبا الفريق، عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الثنائي يخضعان للتدريب والتأهيل تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي أخصائي التأهيل بالنادي.

وأضاف طبيب الفريق أن دابو شعر بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في لقاء أسوان الودي، وتقرر استبداله خوفا من تفاقم الإصابة، ولكنه مع البرنامج العلاجي سيكون جاهزا للمشاركة بعد 48 ساعة.

وأوضح الدكتور فريد رضوان أن أحمد أمين أوفة مهاجم الفريق يخضع لبرنامج علاجي بسبب نفس الإصابة، وسوف يشارك في التدريبات بشكل طبيعي بعد يومين.

وفي سياق آخر أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع خالد صبحي مدافع نادي الجونة، ليكون أحدث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسعى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إلى بناء فريق قوي، يكون قادرا على المنافسة والظهور بشكل مميز في دوري الأضواء والشهرة، ويتم اختيار الصفقات وفق أسس ومعايير فنية وعلمية، من هيثم شعبان المدير الفني للفريق.

جدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يفتتح مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة، بمواجهة الإنتاج الحربي، في الجولة الأولى.
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