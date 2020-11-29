سلبية مسحة أيمن عبد العزيز بالزمالك

أكد أيمن عبدالعزيز مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا.
وأكد عبدالعزيز أنه سيباشر عمله بشكل طبيعي خلال الوقت القادم بعد الاطمئنان على حالته بشكل طبيعي، وثبوت عدم معاناته من الفيروس بشكل نهائي.
فيما يتواصل غياب يوسف أوباما وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل فى نصف نهائي كأس مصر فى ظل استمرار إصابتهما بفيروس كورونا.
ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة كورونا يوم الثلاثاء المقبل للاطمئنان على حالتهما، كما يتواصل غياب محمود الونش مدافع الفريق عن مباراة طلائع الجيش بعدما أثبتت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها استمرار ايجابية حالته.
جدير بالذكر أن الونش وجمعة وأوباما غابوا عن مباراة الأهلي بسبب إصابتهم بكورونا، وخسر الفريق الأبيض لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف.