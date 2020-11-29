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رياضة

سلبية مسحة أيمن عبد العزيز بالزمالك

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:32 م
أيمن عبد العزيز
أيمن عبد العزيز
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منتصر الرفاعي ملك موسي
أكد أيمن عبدالعزيز مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد عبدالعزيز أنه سيباشر عمله بشكل طبيعي خلال الوقت القادم بعد الاطمئنان على حالته بشكل طبيعي، وثبوت عدم معاناته من الفيروس بشكل نهائي.

فيما يتواصل غياب يوسف أوباما وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل فى نصف نهائي كأس مصر فى ظل استمرار إصابتهما بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة كورونا يوم الثلاثاء المقبل للاطمئنان على حالتهما، كما يتواصل غياب محمود الونش مدافع الفريق عن مباراة طلائع الجيش بعدما أثبتت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها استمرار ايجابية حالته.

جدير بالذكر أن الونش وجمعة وأوباما غابوا عن مباراة الأهلي بسبب إصابتهم بكورونا، وخسر الفريق الأبيض  لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف.
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