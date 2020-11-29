مندوب الأهلي لصدى البلد: العمومية تناقش مقترح زيادة الأندية إلى 122

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى إلاهلي أن أعضاء الجمعية العمومية يختلفون فى الوقت الراهن حول عدد أعضاء الجمعية العمومية فى الموسم القادم مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة.





قال طارق قنديل فى تصريحات خاصة لصدى البلد: أعضاء الجمعية العمومية رفضوا مقترح الجبلاية زيادة عدد الأندية إلى ١٠٤ فى الموسم القادم وتمسكوا زيادتها إلى ١٣٤ ناديا فى الموسم القادم.





لفت إلى أنه يجرى فى الوقت الراهن مناقشة وضع حل وسط وإقرار بند زيادة عدد الأندية إلى ١٢٢ فى الموسم القادم.





وتواجد عدد كبير من أعضاء رؤساء أندية القسمين الثالث والرابع، داخل بهو الفندق الذى يستضيف اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ،رغم استبعادهم من عضوية الجمعية العمومية الحالية التى اقتصرت على ٩٦ عضوا.





ويأتى على رأس الحاضرين من رؤساء الأندية خارج الجمعية العمومية، عاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، واحمد مجاهد رئيس نادى ميجا سبورت، واشرف الشانى بلدية المحلة وغيرهم من أعضاء الجمعية العمومية السابقة.





وعقد الحاضرون اجتماعات مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لشرح كل التفاصيل الخاصة بالمواد المختلفة للائحة.





وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن السبب الرئيسي لمنع احمد مرتضى منصور عضو نادى الزمالك من حضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية.





قال المصدر ذاته أن السبب وراء منع احمد مرتضى من حضور الجمعية العمومية يعود إلى كون اللجنة الأوليمبية خاطبت الجبلاية بعدم الاعتداد باي تفويض مذيل بتوقيع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض واعتبار التفويض صادر من غير ذى صفة تنفيذا لقرارات اللجنة الاوليمبية.





لفت إلى أن مسؤولى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة أكدوا لنظراؤهم بالزمالك ضرورة إرسال تفويض جديد لا يتضمن توقيع صادر من مرتضى منصور.





وواجه احمد مرتضى أزمة في حضور الجمعية العمومية خاصة وأن التفويض بتوقيع مرتضى منصور رئيس النادي والذي تعرض لعقوبة الإيقاف 4 سنوات من اللجنة الأولمبية بجانب وجود كشط بالتفويض.

وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة أن التفويض الخاص بنادى الزمالك به كشط ولم يتم إرساله منذ فترة إلى الجبلاية.





قال عمرو الجنايني بعدما صافح أحمد مرتضى ورد علي شكواه قائلا : نادي الزمالك فوق راسي والتفويض الخاص بالزمالك به كشط والمطلوب تغييره وإرسال تفويض اخر بدلا منه.





لفت رئيس الجبلاية إلى انه حال ورود تفويض بدون اى كشط سيتم دخول ممثل الزمالك وحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية.





وكشف احمد مرتضى منصور عضو نادى الزمالك تفاصيل منعه من التسجيل فى كشوفات الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة .





قال أحمد مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لصدى البلد: نادي الزمالك تم منعه من التسجيل وحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لأسباب غير معروفة.





تابع : التفويض تم إرساله منذ اسبوع إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الخاص بالقلعة البيضاء وتم منعى من التسجيل فى الكشوفات لأسباب غير معلومة.





أضاف : نأمل أن يتم النظر فى الأمر من قبل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وانهاء الأزمة.





شدد على أن قرار اللجنة الأوليمبية وتنفيذه ضد رئيس نادي الزمالك يكون وفقا لآلية تنفيذ محددة وفقا للقانون وهناك درجات للطعن على القرار.





وكشف وليد العطار المدير التنفيذي في اتحاد الكرة تفاصيل أزمة منع احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من التسجيل فى الجمعية العمومية غير العادية.





قال وليد العطار ايضا فى تصريحات له : التفويض الخاص بأحمد مرتضى منصور به كشط فقط وسيتم إرسال تفويض اخر من نادي الزمالك لا يوجد به اى كشط من أجل اعتماده وحضور الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية.





ولفت العطار إلى انه لا توجد ازمة وسيتم انتظار ارسال نادي الزمالك التفويض الجديد الخاص بأحمد مرتضى منصور.





وحضر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الاهلي فعاليات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة حاليا فى فندق الماسة بمدينة نصر .





وجرى منع احمد مرتضى منصور من التسجيل بالكشوفات الخاصة بالجمعية العمومية نظرا لعدم اعتماد خطاب مجلس إدارة نادى الزمالك بسبب أزمة مرتضى منصور رئيس النادى.





من جانبه قال أحمد مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لصدى البلد انه ينتظر الحديث مع وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية للاستفسار عن الأمر.





وغادر احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، الفندق الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة.





وأعلن الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فعالياتها اليوم الأحد فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.





قال الدكتور جمال محمد على ان اكتمال النصاب القانوني بعد قيام. ممثلى عن الأندية فى سجل الكشوفات الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية.





وأكد الدكتور جمال محمد على عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة أن اللجنة مستمرة فى عملها حتى ١٠ ديسمبر المقبل.





قال الدكتور جمال محمد على فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الموعد الرسمي لانتهاء عمل اللجنة الخماسية المؤقتة يوم ٣٠ نوفمبر الجاري وفقا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاخير.





ولفت إلى أنه سوف يتم ترجمة تعديلات لائحة النظام الأساسى بعد مناقشتها تعديلات اللائحة وإرسالها خلال ١٠ ايام إلى الفيفا وانتظار وصول خطاب جديد من الفيفا يحسم رحيل اللجنة الخماسية المؤقتة من عدمه.





وسبق أن كشف الدكتور جمال محمد على عن قيام اللجنة الخماسية بوضع ٤ خيارات امام أعضاء الجمعية العمومية، بهدف اعتماد اللائحة الجديدة، وارسالها للفيفا فى اقرب وقت ممكن .