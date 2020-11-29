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رياضة

بعد تعافيه من كورونا.. مدحت عبد الهادي يتواجد في تدريبات الزمالك

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:34 م
مدحت عبدالهادي
مدحت عبدالهادي
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
تواجد مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. 

وسيقوم عبد الهادي بمباشرة عمله وقيادة المران بصحبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، وذلك عقب تعافيه بشكل تام من فيروس كورونا. 

وكان المدرب العام قد تواجد بصحبة الجهاز الفني  بلقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير .

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المقبل بنصف نهائي كأس مصر.

في سياق آخر ، أكد أيمن عبدالعزيز مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد عبدالعزيز ، أنه سيباشر عمله بشكل طبيعي خلال الوقت القادم بعد الاطمئنان على حالته بشكل طبيعي، وثبوت عدم معاناته من الفيروس بشكل نهائي.

فيما يتواصل غياب يوسف أوباما وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن مباراة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ، فى نصف نهائي كأس مصر فى ظل استمرار إصابتهما بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة كورونا يوم الثلاثاء المقبل للاطمئنان على حالتهما، كما يتواصل غياب محمود الونش مدافع الفريق عن مباراة طلائع الجيش بعدما أثبتت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها استمرار ايجابية حالته.

جدير بالذكر أن الونش وجمعة وأوباما غابوا عن مباراة الأهلي بسبب إصابتهم بكورونا، وخسر الفريق الأبيض  لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف.

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