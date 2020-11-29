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سيارات

كيا تعلن عن عروض خاصة على سورينتو 2020 .. تفاصيل

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، الوكيل الحصري لعلامة "كيافي مصر، عن عروض خاصة لفترة محدودة على "كيا سورينتو" 2020  ليبدأ سعرها من 549,900 جم بالإضافة إلى سنتين ترخيص مجانًا و سنتين صيانة مجانًا.

 

تأتي السيارة كيا سورينتو بثلاثة فئات بأسعار تبدأ من 549,900 جم للفئة Premium وهي ذات 5 مقاعد بمحرك سعة 2.4 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يولد قوة قدرها 172 حصان بنظام الجر الأمامي.


وبالنسبة لتجهيزات الأمان فتأتي بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مكابح مضادة للإنزلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة المكابحEBD  و حساسات ركن أمامية وخلفية و إضاءة نهارية  تعمل عند إدارة المحرك DRL.


وعلي صعيد التجهيزات الترفيهية، فإنها تأتي مزودة بچنوط رياضية مقاس 17 بوصة بشاشة مقاس 7 بوصة تعمل باللمس تدعم Android Auto و Appleو CarPlay  وتعرض رؤية الكاميرا الخلفية  و تكييف هواء أوتوماتيكي وفرش جلد للكراسي و ناقل الحركة  بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الإستخدامات للتحكم في النظام الصوتي والبلوتوث والراديو و مثبت السرعة وفتحة شاحن USB خلفية.

 

الفئة الثانية Luxury بسعر 649,900 جم تزيد عن الفئة الأولى بصف المقاعد الثالث لتتوفر بـمقاعد بمحرك سعة 3.5 لترمتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات يولد قوة قدرها 280 حصان بنظام الجر الأمامي، وعلي صعيد التجهيزات الترفيهية فتزيد عن الفئة الأولى بچنوط رياضية مقاس 18 بوصة و فتحة سقف پانوراما وزر تشغيل/إيقاف السيارة بدون مفتاح.

 

أما الفئة الأعلى وهي Exclusive بسعر 749,900 جم تأتي بنظام الدفع الكلي AWD و بعوامل أمان تشمل 6 وسائد هوائية و نظام التحكم بثبات السيارة الإلكتروني ESC، برنامجي حفظ التوازن عند المنحدرات و المرتفعاتDBC  و HAC، برنامج تدعيم المكابح BAS، نظام تعزيز إتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM، و مصابيح LED أمامية وخلفية، چنوط مقاس 19 و مرآة ذاتية التعتيم وضبط كهربائي لكرسي السائق في 10 إتجاهات، وإتجاهات لكرسي الراكب الأمامي.

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