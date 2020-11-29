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رياضة

الأولمبية تسلم جوائز الأفضل في موسم 2019- 2020

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:26 م
الأولمبية تسلم جوائز
الأولمبية تسلم جوائز الأفضل للموسم 2019/202
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عمرو الحلوانى
سلم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب جوائز الأفضل للموسم الرياضي المنتهي 2019/2020 والذين تم اختيارهم بناء على لجنة التقييم التي تم ااختيارها وضمت عددا من نجوم الرياضة والإدارة والتدريب. 
وجاءت الجوائز كالأتي: 
- محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة وعبدالرحمن عرابي لاعب منتخب الملاكمة مناصفة أفضل لاعب للكبار
- هانيا مورو لاعبة منتخب مصر للسباحة و جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتية أفضل لاعبة للكبار مناصفة.
- محمد حمزة لاعب منتخب مصر للسلاح أفضل لاعب ناشىء 
- سلمى أيمن لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث أفضل ناشئة
- هنا جودة لاعبة تنس الطاولة جائزة الطفرة الرياضية.
- سعيد حسن مدرب منتخب مصر للملاكمة أفضل مدرب 
- هند عيسى مدربة "لايف كوتشيج" مع أكثر من 5 اتحادات أفضل مدربة
- حسن الحسيني باللجنة الأولمبية ممدوح ولسن باتحاد الخماسي الحديث أفضل إداري 
- لميس غازي باللجنة الأولمبية ونهاد زياد اتحاد الجمباز أفضل إدارية 
- اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد أفضل اتحاد جماعي مناصفة 
- منتخب الفروسية أفضل انجاز لفريق جماعي 
- اتحاد السباحة واتحاد الخماسي الحديث أفضل اتحاد للعبة فردية مناصفة
- اتحاد التايكوندو جائزة أول اتحاد يحقق الكوته الكاملة في التأهل لأولمبياد طوكيو.
- نادي الشمس ونادي الزهور أفضل هيئة رياضية مناصفة 
- محمد رشوان جائزة اللعب النظيف 
- شوقي غريب أفضل مدرب لعبة جماعية 
- اتحاد التنس أفضل انجاز رياضي 
- ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس أفضل انجاز رياضي 
- محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس أفضل انجاز رياضي 
- شريف عثمان لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي أفضل لاعب بارالمبي
- أية الله أيمن لاعبة منتخب السباحة البارالمبي ورحاب رضوان لاعبة منتخب رفع الأثقال أفضل لاعبة بارالمبية مناصفة
- أحمد عصام لاعب منتخب كرة السلة البارالمبي أفضل لاعب لعبة جماعية بارالمبية 
- رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا والنقل البحري جائزة أفضل مؤسسة تعليمية مساهمة مع أبطال مصر الرياضيين 
- البنك الأهلي المصري جائزة أفضل مؤسسة وطنية مساهمة في الرياضة المصرية 
- شركة روابط للتسويق الرياضي أفضل مؤسسة خاصة مساهمة في الرياضة المصرية 
- اتحاد الاسكواش جائزة أفضل لاعبة غير أولمبية
- جائزة التميز الرياضي لجهاز الرياضة العسكري.
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