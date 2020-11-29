الأولمبية تسلم جوائز الأفضل في موسم 2019- 2020

سلم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب جوائز الأفضل للموسم الرياضي المنتهي 2019/2020 والذين تم اختيارهم بناء على لجنة التقييم التي تم ااختيارها وضمت عددا من نجوم الرياضة والإدارة والتدريب.

وجاءت الجوائز كالأتي:

- محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة وعبدالرحمن عرابي لاعب منتخب الملاكمة مناصفة أفضل لاعب للكبار

- هانيا مورو لاعبة منتخب مصر للسباحة و جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتية أفضل لاعبة للكبار مناصفة.

- محمد حمزة لاعب منتخب مصر للسلاح أفضل لاعب ناشىء

- سلمى أيمن لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث أفضل ناشئة

- هنا جودة لاعبة تنس الطاولة جائزة الطفرة الرياضية.

- سعيد حسن مدرب منتخب مصر للملاكمة أفضل مدرب

- هند عيسى مدربة "لايف كوتشيج" مع أكثر من 5 اتحادات أفضل مدربة

- حسن الحسيني باللجنة الأولمبية ممدوح ولسن باتحاد الخماسي الحديث أفضل إداري

- لميس غازي باللجنة الأولمبية ونهاد زياد اتحاد الجمباز أفضل إدارية

- اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد أفضل اتحاد جماعي مناصفة

- منتخب الفروسية أفضل انجاز لفريق جماعي

- اتحاد السباحة واتحاد الخماسي الحديث أفضل اتحاد للعبة فردية مناصفة

- اتحاد التايكوندو جائزة أول اتحاد يحقق الكوته الكاملة في التأهل لأولمبياد طوكيو.

- نادي الشمس ونادي الزهور أفضل هيئة رياضية مناصفة

- محمد رشوان جائزة اللعب النظيف

- شوقي غريب أفضل مدرب لعبة جماعية

- اتحاد التنس أفضل انجاز رياضي

- ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس أفضل انجاز رياضي

- محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس أفضل انجاز رياضي

- شريف عثمان لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي أفضل لاعب بارالمبي

- أية الله أيمن لاعبة منتخب السباحة البارالمبي ورحاب رضوان لاعبة منتخب رفع الأثقال أفضل لاعبة بارالمبية مناصفة

- أحمد عصام لاعب منتخب كرة السلة البارالمبي أفضل لاعب لعبة جماعية بارالمبية

- رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا والنقل البحري جائزة أفضل مؤسسة تعليمية مساهمة مع أبطال مصر الرياضيين

- البنك الأهلي المصري جائزة أفضل مؤسسة وطنية مساهمة في الرياضة المصرية

- شركة روابط للتسويق الرياضي أفضل مؤسسة خاصة مساهمة في الرياضة المصرية

- اتحاد الاسكواش جائزة أفضل لاعبة غير أولمبية

- جائزة التميز الرياضي لجهاز الرياضة العسكري.

