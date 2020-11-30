نجيب ساويرس: مش هستحوذ على أندية رياضية.. وعندنا النادي بتاعنا ومبسوطين بيه

دافع المهندس نجيب ساويرس عن مجلس إدارة نادي الجزيرة الذي يتبنى فكرة الاعتماد على المطورين العقارين لافتتاح الفروع الجديدة والهجوم الذي واجهه جزارين.





وقال ساويرس، في مداخلة هاتفيه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON إن الاستثمار الرياضي هو استثمار طويل المدى وانتقاد رئيس نادي علشان التطوير العقاري مالوش معنى، مضيفا أن فكرة التطوير العقاري مهمة وتسهم في زيادة إيرادات الاندية، قائلًا: "التطوير العقاري بيجيب إيرادات لاي أندية".

ووجه رسالة لرئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، قائلًا: "متخليش حاجة توقفك" وبلاش تضيع وقتك مع ناس صوتها عالي أسهل حاجة في الدنيا النقد وأصعب حاجة في الدنيا العمل ".