الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في عدة مناطق اليومين المقبلين

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا انتهينا من حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، وأنه من يوم السبت الماضي تحسنت الأحوال الجوية وهناك استقرار تام، وظهور واضح للشمس أثناء النهار.





وأعقبت ، الطقس يصاحبه شبورة مائية خلال الساعات الأولى من النهار ولكن غير مؤثرة على حركة السفر، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.





وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه ن بدءا من مساء اليوم الاثنين سيكون هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، وبداية من الغد الثلاثاء والاربعاء تستمر الأمطار على السواحل الشمالية ومنها إسكندرية ومطروح والسلوم وبورسعيد وغيرها من المحافظات، وستكون أمطار متوسطة الشدة غير مؤثرة.





وأشارت إلى أن الأمطار ستصل الي مجموعة من محافظات الوجه البحري وستكون نسبة الأمطار من خفيفة إلي متوسطة الشدة، لافتة إلي أن هذه الحالة من الاستقرار ستستمر حتى نهاية الأسبوع.



