ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا تسجل 11 ألفا و169 إصابة و125 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 11 ألفا و169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و53 ألفا و869 حالة.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه تم تسجيل 125 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 16 ألفا و248 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي 739 ألفا و100 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 298 ألفا و500 حالة نشطة في البلاد.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

العسيلي يشكر أمير مرتضى منصور بعد استقالته من الزمالك

ماذا قال شيكابالا لـ أمير مرتضي منصور بعد رحيله عن الزمالك.. فيديو

ماذا تفعل لو أخطأت في شخص مات قبل أن يسامحك؟.. الإفتاء تجيب فيديو

سيشن بروح الستينات.. التصوير يعيد ابن حميدو من جديد بعد 63 عاما

الطماطم بـ 8 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 30-11-2020

إصابة وزيرة الدفاع النمساوية بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التحرير ده ولا أوروبا.. 30 صورة تكشف روعة الميدان بعد تطويره.. لن تصدق عينيك

بعد 35 عامًا.. مطربة شهيرة تنجح في إنقاذ فيل من مأساة كبرى.. فيديو

بعد تجاهل الأطباء أعراضها 15 مرة.. السرطان ينهي حياة شابة في مقتبل العمر