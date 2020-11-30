ألمانيا تسجل 11 ألفا و169 إصابة و125 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 11 ألفا و169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و53 ألفا و869 حالة.





ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه تم تسجيل 125 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 16 ألفا و248 حالة.





وأفادت البيانات بأن حوالي 739 ألفا و100 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 298 ألفا و500 حالة نشطة في البلاد.



