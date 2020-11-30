مرصد الأزهر يدين مقتل 8 وإصابة 10 في تفجير انتحاري بالصومال

أفادت وسائل إعلام محلية في الصومال، أمس الأحد، بوقوع هجوم انتحاري قرب مطعم على طريق المطار بالعاصمة الصومالية «مقديشو»، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الحادث.





من جانبه، يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن حركة «الشباب» الصومالية تركِّز في عملياتها الإرهابية على التفجيرات الانتحارية، لافتًا إلى أن تلك الحركة وصلت إلى مستويات عالية من العنف الذي يدفع أثمانه الباهظة المدنيون في المقام الأول، الأمر الذي يحتاج -بالطبع- إلى البحث عن أساليب مقاومة مختلفة تتجاوب مع تكتيكات الحركة الحربية.





متابعات المرصد

أطلق مرصد الأزهر حملةً بعنوان: «أكاذيب داعش»؛ بهدف كشف زيف ادِّعاءات تنظيم «داعش» الإرهابي وحماية النشء والشباب من الوقوع في شباكه. وفي مبادرة مشتركة مع مؤسسة «شباب المتوسط» تحت عنوان: «حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية»، نظم مرصد الأزهر عددًا من ورش العمل حاضر فيها مشرفو المرصد حول التعريف بالوثيقة وأهدافها، ودور الأزهر في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية.





وحرصًا من المرصد على تطوير مهارات أعضائه، نظم المرصد محاضرة «الدقَّة المصطلحية والترجمية وأثرها في تعزيز جهود مكافحة التطرف»، والتي حاضر فيها الدكتور فتحي عبد الرؤوف، استشاري الترجمة بالأمم المتحدة.





ومتابعةً للنشاط الإرهابي داخل القارة الأفريقية، تابع مرصد الأزهر تقرير «يونيسف» الذي أكَّد أن اندلاع النزاع في منطقة «تيغراي» الإثيوبية جعل نحو 2.3 مليون طفل بحاجة ماسَّة للمساعدة، وشدَّد المرصد على ضرورة تفعيل القوانين الدولية المتعلقة ‏بحماية الأطفال. كما تابع المرصد الهجوم البغيض الذي استهدف مسجدًا في محافظة «زامفارا» النيجيرية، مؤكِّدًا أن انتهاك حرمة بيوت الله خروج عن تعاليم الإسلام والقيم الإنسانية.





وفي الذكرى الثالثة لحادث «الروضة» الإرهابي، قال المرصد إن دماء شهدائنا الأبرار ستكون وبالًا على قاتليهم، مؤكدًا أن هذا الحادث يسجِّل انتصارًا حقيقيًّا للوطن ضد الإرهاب بأشكاله كافة. وبمناسبة «اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة»، قال المرصد إن الإسلام كرَّم المرأة ورفع من شأنها وأوصى بها خيرًا، لافتًا إلى أن ما تقوم به الجماعات المتطرفة في تعاملها مع المرأة هو انسلاخ عن تلك تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.





وفي بث مباشر مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر شاشة التليفزيون المصري، قال الدكتور محمد عبد الرحمن، مشرف بمرصد الأزهر، إن المرصد أصدر عددًا من الإصدارات المطبوعة والمرئية، والتي تتناول قضايا استقطاب تنظيم «داعش» الإرهابي للنساء، والعائدين من التنظيم، وأزمة مسلمي الروهينجا، مضيفًا أن المرصد بصدد الانتهاء من بعض الكتب.



