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بدون كيماويات.. طرق للتخلص من حشرات الفراش

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:47 م
حشرات الفراش
حشرات الفراش
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حياة عبد العزيز

أصبحت حشرات الفراش مشكلة شائعة حول العالم حيث بإمكانهم غزو أي نوع من المنازل ولا يعد ذلك دلالة على نظافة المنزل أواتساخه. 

كذلك من الصعب جدًا التخلص منهم ولهذا السبب لابد أن تكون مكالمتك الأولى دائمًا إلى متخصصي الإبادة، مع ذلك، يمكنك القيام ببعض الخطوات التي تساعد على التخلص منهم بنفسك والخطوة الأولى هي اكتشاف إذا كان لديك تلك المشكلة.
جرب استخدام تقنية البخار
من أحدى طرق قتل بق الفراش   على الفور هي معالجتهم بالبخار حيث إنهم لا يستطيعون تحمل البخار، لذلك عند ملاحظة أي منهم، استخدم تلك الطريقة. استخدم جهاز البخار المزود بيد لتوجيه البخار نحوهم لكن كن حذرًا من أن تلك الطريقة ستقتل فقط الحشرات التي تتمكن من رؤيتها وليس المدفونين بداخل الشقوق حيث تحب حشرات الفراش الاختباء.

نظف الفراش بالمكنسة الكهربائية
أزل  الفراش.  من السرير واحفظه بداخل كيس مزدوج ونظف الفراش والطبقات الداخلية بالمكنسة الكهربائية بأكثر قدر ممكن متضمنًا الجزء السفلي منها.

اختر كسوة للفراش
 ينبغي أن تكون الكسوة مخصصة لتنفير حشرات الفراش ولابد أن تكون مضادة للتمزق بدرجة كافية.

غطِ الفراش والحشو الداخلي
غطِ كل من الفراش والحشو الداخلي بكساء منفرد كي لا تتمكن الحشرات من التنقل من داخل إلى خارج تلك الأغطية وتنجح في إيقاف لدغ الحشرات الحبيسة بالداخل.

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