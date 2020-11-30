تحقيق مستقل يتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بالتورط في مزاعم تزوير الانتخابات الأمريكية

بينما يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بخسارته في الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت معظم وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بها، تعاون مشروع أميستاد التابع لجمعية توماس مور مع محلل البيانات مات برينارد لجمع أدلة على تزوير الناخبين المزعوم من قبل الحزب الديمقراطي.





ووسط مزاعم مستمرة حول تزوير الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي قدمها دونالد ترامب وفريقه القانوني، ورد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب ملفات من تحقيق مستقل في أدلة على تصويت الأشخاص في "ولايات متعددة".





وقام مشروع اميستاد القانوني المحافظ غير الربحي التابع لجمعية توماس مور ، جنبًا إلى جنب مع مشروع "نزاهة الانتخابات" الذي يديره ما برينارد، محلل البيانات السابق في حملة ترامب لعام 2016، بجمع أدلة على تزوير مزعوم للناخبين من قبل الحزب الديمقراطي.





أثار التحقيق تساؤلات مئات الآلاف من "بطاقات الاقتراع" المحتملة، حيث يقال الآن أن الوكالة تهتم بهذه النتائج.

مات برينارد ، الذي غرد مؤخرًا ليقول إن التحقيق الذي أجراه كشف عن أدلة على تصويت الأشخاص في "ولايات متعددة" ، ذهب على تويتر في 29 نوفمبر للإشادة بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان "استباقيًا ومباشرًا" يطلب ملفات VIP لـ "مشروع نزاهة الناخب".





وقال برينارد، رئيس فريق البيانات لحملة ترامب لعام 2016 حتى مغادرته في مارس 2016، عن مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه على الرغم من الانتقادات المشروعة للوكالة، كان هناك "العديد من الوطنيين داخل الصفوف" يسعون لدعم "الدستور والقانون" والنظام ".

وأشار فيليب كلاين، الذي يرأس مشروع أميستاد، إلى حرص المجموعة على مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحقيق في مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع التي يُحتمل أن تكون مزورة في الولايات التي رفعت فيها دعاوى قضائية ، مثل بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان وجورجيا.

ومن المقرر أيضًا التقاضي في ولاية أريزونا، تم استخدام بيانات برينارد لإبلاغ الدعاوى القضائية من قبل المجموعة.





وأضاف كلاين أنه سيتم توفير المزيد من البيانات عندما التقى مات برينارد مع أعضاء المجلس التشريعي لولاية أريزونا يوم الاثنين، حيث يستعد وزير خارجية أريزونا للتصديق على فوز بايدن المتوقع في الولاية.

وفي وقت سابق يوم الأحد، شجب الرئيس ترامب مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل لتقاعسهما عن اتخاذ إجراءات بشأن مزاعم بتزوير كبير في الناخبين

وفي أول مقابلة له منذ يوم الانتخابات، أخبر ترامب برنامج "Sunday Morning Futures" لقناة Fox News أن وزارة العدل "مفقودة" - دورها غائب - فيما يتعلق بتزوير الانتخابات المزعوم.

واضاف "قد تعتقد أنك إذا كنت في مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وزارة العدل ، فهذا هو أكبر شيء يمكن أن تبحث عنه ... أين هم؟ لم أر أي شيء."



