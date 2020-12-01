ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كان جعان بطولات.. أمير توفيق يكشف لأول مرة القصة الكاملة للتعاقد مع فايلر والاستغناء عنه

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:13 ص
فايلر
فايلر
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن الطريقة التي رحل بها رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الأل، وكيفية التعاقد معه.

وقال توفيق خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه إبراهيم فايق، إن التعاقد مع فايلر جاء بعد دراسة وافية ورأي اللجنة المحددة لاختياره كانت تقول أنه الأجدر.

وأضاف توفيق أن، معيار اختيار فايلر كان بناء على أنه خاض العديد من المباريات المصيرية مع فريقه ولم يحقق خلالها الفوز رغم أدائه المميز فاصبح "جعان بطولات".

وتابع: عقد فايلر مع الأهلي كان لمدة عام واحد فقط ولكن تفشي فيروس كورونا ألزمنا بتعديل عقده.

وأكمل: أسرة فايلر كانت تخشى عليه من الإصابة بفيروس كورونا، واستخدامه عبارات طريقة النوم في مصر والمعيشة لا تتماشى مع اسلوبه كان مجرد شرح للوضع وليس سبب رحيله.

وأشار توفيق إلى أن، رينيه فايلر أصيب بأزمة نفسية عقب إصابة ديفيد سيزا بفيروس كورونا، وهذا ما دفعه للرحيل.

وانهى الحديث عن فايلر قائلاََ: الأهلي اكبر من اي احد داخل النادي، وكان قرارنا رحيل فايلر دون النظر لاي مبررات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إعلان رغبته في الرحيل.. عرض سعودي خيالي لـ فايلر

لجنة التخطيط بـ الأهلي تحسم الموقف النهائي للمدرب الجديد خلال ساعات

كلام نهائي.. الأهلي يحدد موقف فايلر .. الخميس

المكافآت مغرية .. تفاصيل جديدة في أزمة فايلر مع الأهلي

من بينها المدرب الجديد.. 3 ملفات صعبة تواجه أمير توفيق في الأهلي

مساعد فايلر: لم يبلغونا بعملية حسين الشحات وفترة علاجه

ترشيحاتنا

محمد الشناوي عن هدف شيكابالا في شباكه: جول حلو جدا والزمالك عمل مباراة جيدة

ضبط مصور «سيشن الأهرامات» في حلوان.. والبحث عن سلمى الشيمي

محمد صبحي: لا يوجد رئيس دولة ذهب للمطار لاستقبال عالم..فيديو

الإفتاء: لا يجوز إلحاح بعض المأمومين على الإمام فينشغل عن الصلاة

وست هام يفوز على أستون فيلا في البريميرليج 2 / 1.. وإصابة خطيرة لـ تريزيجيه

نجم مسرح مصر يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاحنة لاند تراك البيك أب الجديدة من بيجو 2021

أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه

شاهد.. أول سباق فورمولا وان في مصر حضره الملك فاروق سنة 1947 .. فيديو و صور