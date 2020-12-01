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رياضة

الأهلي يكشف كواليس صفقة يوسف بلايلي وسبب فشلها

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:32 ص
يوسف بلايلي
يوسف بلايلي
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عبدالله هشام
أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي أن يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السابق، استغل اسم القلعة الحمراء؛ لتسويق نفسه أمام الأندية، بعد فسخ التعاقد مع ناديه. 

وأضاف أمير توفيق خلال تصريحاته : بلايلي فسخ تعاقده من جانب واحد مع نادي أهلي جدة وهذا الأمر قانونيا ليس بهين ".

وأكمل : الأهلي تواصل مع والد بلايلي  مرة واحدة فقط منذ أربعة أشهر وفوجئنا بخروجه للتصريح بذلك امام الاعلام وقال إن النادي الأهلي وأندية أخرى ترغب في التعاقد مع اللاعب وتطرق إلى أمور لا يجوز الحديث عنها وبالتالي أغلقنا الأمر . 

واختتم أمير توفيق : بعدما فسخ بلايلي تعاقده مع أهلي جدة تواصل معنا والده عن طريق وسطاء لكننا أخبرناهم بأن الأمر أغلق من ناحيتنا تماما .

جدير بالذكر أن يوسف بلايلي تعاقد مع نادي قطر القطري في صفقة انتقال حر .

علي جانب آخر كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن اختيار سيرينو النجم الجنوب افريقي، للانضمام للأهلي وحقيقة تقديم عرض قوي لضمه. 

وقال توفيق خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه إبراهيم فايق، إن التعاقد مع سيرينو أمر لا يوجد به تعقيد ولا مازال في طور الدراسة. 

وأضاف توفيق أن، سيرينو معروض على النادي الأهلي منذ عام كامل ولكن الأمر مازال يتم دراسته للوصول لأفضل فرصة لتقديمه والتعاقد مع الأهلي. 

وتابع: سيرينو لاعب مميز والأهلي مهتم به ويوةد اتجاه داخل القلعة الحمراء للوصول الى التعاقد معه بشكل مميز، لانه صفقة مميزة. 

وأكمل: لا يوجد خلاف على اللاعب في الفترة الحالية، ونسعى الى دراسته بشكل اكبر ولن نخفي على الجماهير شيئاََ نراه أنه سيسعدهم. 

وأشار توفيق الى أن، موسيماني كان هو الأمثل لقيادة الاهلي والاستمرار معه مشوار افريقيا، فهو يدرس الزمالك بشكل حيد للغاية، ولم يكن أحد يتوقع تراجعه أو هزيمته، واندماجه مع اللاعبين جاء سريعاََ للغاية. 

وانهى الحديث عن موسيماني قائلاََ: موسيماني يسعى لتحقيق البطولات مع الأهلي فهو يتعطش لذلك، وهو يعلم جيداََ الجمهور الاهلاوي لا يرغب بشئ أكثر من التتويج بالبطولات . 
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