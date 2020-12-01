ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مايك بنس يكشف موعد طرح لقاح كورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:35 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
شريف سيد
كشف نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، عن موعد توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة. 

وقال بنس إلى المحافظين إن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، سيتم توزيعه في الولايات المتحدة بحلول الأسبوع الثالث من ديسمبر، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية. 

وأضاف بنس: "نعتقد بقوة أن عملية توزيع اللقاح يمكن أن تبدأ في الأسبوع الذي يبدأ في 14 ديسمبر، يستحق الشعب الأمريكي أن يعرف أن الحل في الطريق". 

وأعلنت شركة موديرنا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تقديم طلب إلى الولايات المتحدة للحصول على حق الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب ثبوت فعاليته بنسبة 94.1%.  

ومن جانبها، قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إن لجنة علمية استشارية ستعقد يوم 17 ديسمبر المقبل لمناقشة الطلب، ما يجعل لقاح مودرنا هو الثاني الذي يقترب من الحصول على التصريح عقب لقاح فايزر. 

ومن المقرر أن تناقش هيئة الغذاء والدواء أيضا إمكانية منح لقاح فايزر الأمريكي حق الاستخدام الطارئ، عقب ثبوت فعاليته بنسبة 95%. 

وذكرت موديرنا، التي تخطط أيضًا للحصول على موافقة أوروبية، أن فعالية لقاحها كانت ثابتة عبر  الفئات العمرية والعرقية والعرقية والجنس بالإضافة إلى تحقيق نجاح بنسبة 100٪ في منع الحالات الشديدة من المرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

فيما صرح، تال زاكس، كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا: "لدينا الآن البيانات التي تثبت أننا نمتلك لقاحا فعال، ونتوقع أن نلعب دورًا رئيسيًا في التغلب على هذا الوباء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد فايزر.. شركة مودرنا تعلن تطوير لقاح لفيروس كورونا

بايونتيك الألمانية: لقاح فايزر المضاد لـ«كورونا» فى ديسمبر

النجدة في الطريق.. طلب عاجل للسلطات الأمريكية باعتماد الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

قفزة في وفيات كورونا بتركيا

إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 12 مليونا

قاذفات B52 الأمريكية الاستراتيجية تتوجه لأداء مهمة في الشرق الأوسط.. شاهد

ترشيحاتنا

ميدو: "كيد النسا" على صالح جمعة انتهى بين الأهلي والزمالك

شاهد.. القصة الكاملة للسيدة العائدة للحياة بعد 27 عاما

يحمى من توقف النفس أثناء النوم ويحافظ على القلب 10 فوائد لتناول الأكل الصحي

محمد صبحي: لا يوجد رئيس دولة ذهب للمطار لاستقبال عالم..فيديو

مش 100 مليون جنيه.. أمير توفيق يكشف المبلغ الحقيقي للتعاقد مع أليو ديانج

بعد خروجه مصابا وإهداره لانفراد أمام وست هام.. تريزيجيه يتصدر تويتر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الفائزين بسباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات.. صور

Moto G 5G يصل الأسواق الهندية.. بخصم كبير فى 7 ديسمبر..صور

لامبورجيني ودوكاتي يكشفان عن دراجة نارية خارقة