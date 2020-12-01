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محافظات

تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. حي شرق ينفذ 4 قرارات غلق لسناتر تعليمية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:05 م
غلق لسناتر تعليمية
غلق لسناتر تعليمية
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أحمد بسيوني
أغلق حي شرق الإسكندرية، برئاسة الاستاذ محارب هيلع، 4 سناتر تعليمية في نطاق دائرة رمل أول، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرق التعليمية، وهذا في إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واتباعًا لقرارات مجلس الوزراء.

ونفذت لجنة الغلق (4) قرارات غلق صادرة بأرقام (1) و(2) و(3) و(4) لعام 2020م لمخالفتهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء وضبط عدد كبير من الطلبة في هذه السناتر، وتم تشميعهم جميعًا.


فلقد تم غلق أربعة "سناتر تعليمية" الأول كائن في بجوار مدرسة الزهراء الخاصة المتفرع من شارع أبوقير، والثاني كائن في منطقة شدس، والثالث كائن في شارع ابو عبيدة ابن الجراح، أما الأخير كائن في 225 محطة ترام شدس.

وقد شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية حملات مكبرة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والمقاهي، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

وفي حي وسط، قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية واللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والمقاهي، بشوارع : سوتر، شامبليون، الميناء الشرقية؛ والزهرة.

وخلال الحملة، تم المرور علي تلك المنشآت ،لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأسفرت عن إغلاق عن ٣ كافيهات بشارع سوتير، عدد ١ كافيه و١محل بشارع شامبليون، وعدد ٣ مقاهي بشارع المينا الشرقية والزهرة.وذاك لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وضبط عدد ١٧ حالة اشغال متنوع .

شارك في الحملة: مدير إدارة اشغال الطريق،؛ رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، معاون رئيس للخدمات، مفتش المتابعة المختص، وادارة الحملة الميكانيكية ،ولازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة في نطاق الحي والعمل مستمر.

وفي حي ثان المنتزة، شن الحي برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة للمرور على المقاهي ، أسفرت عن ضبط مقهي تقوم بتقديم الشيش للرواد وتخالف قرار رئاسة مجلس الوزراء ، فضلا عن الإدارة بدون ترخيص.

وقد تم التحفظ على الشيش المضبوطة ، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة .
ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مسائية علي المقاهي تم فيها المرور علي المقاهي بمنطقة مينا البصل بكلا من شارع الامير لؤلؤ وشارع الامان وشارع الاسناوي وشارع المكس وصينيه الورديان.

وتم خلال الحملة التأكيد علي التزام المقاهي بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء واستخدام الكمامات الواقية للعاملين ورواد المقهى واستخدام جهاز قياس الحرارة وتوافر مستلزمات التطهير والتعقيم وترك مسافات متباعدة بين الطاولات. 

وفي سياق متصل، قامت الحملة بازالة كافه الاشغالات والمخالفات التي تشغل حرم الطريق العام بكلا من شارع القفال وشارع الاسناوي وصبنيه الورديان.

يأتي هذا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وحرصا علي صحه وسلامة المواطنين وفي ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. حي شرق ينفذ 4 قرارات غلق لسناتر تعليمية
تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. حي شرق ينفذ 4 قرارات غلق لسناتر تعليمية
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