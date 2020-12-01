للاستماع لشكواهم.. محافظ الإسكندرية يتوقف بسيارته بالطريق ويستقبل عددا من المواطنين بمكتبه

وأكد محافظ الإسكندرية حرصه تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجها بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

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وأضاف أن المحافظة لا تدخر جهدا في العمل على حل أي من شكاوى المواطنين الواردة اليها عبر مجموعة الأدوات والطرق التي تتيحها المحافظة في التواصل مع الجمهور، مؤكدًا أنه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفوري مع الشكاوى الواردة وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطن.

وقد شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية حملات مكبرة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والمقاهي، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومجابهة انتشار فيروس كورونا.





وفي حي وسط، قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية واللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والمقاهي، بشوارع : سوتر، شامبليون، الميناء الشرقية؛ والزهرة.





وخلال الحملة، تم المرور علي تلك المنشآت ،لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت عن إغلاق عن ٣ كافيهات بشارع سوتير، عدد ١ كافيه و١محل بشارع شامبليون، وعدد ٣ مقاهي بشارع المينا الشرقية والزهرة.وذاك لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وضبط عدد ١٧ حالة اشغال متنوع .





شارك في الحملة: مدير إدارة اشغال الطريق،؛ رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، معاون رئيس للخدمات، مفتش المتابعة المختص، وادارة الحملة الميكانيكية ،ولازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة في نطاق الحي والعمل مستمر.





وفي حي ثان المنتزة، شن الحي برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة للمرور على المقاهي ، أسفرت عن ضبط مقهي تقوم بتقديم الشيش للرواد وتخالف قرار رئاسة مجلس الوزراء ، فضلا عن الإدارة بدون ترخيص.





وقد تم التحفظ على الشيش المضبوطة ، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة .

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مسائية علي المقاهي تم فيها المرور علي المقاهي بمنطقة مينا البصل بكلا من شارع الامير لؤلؤ وشارع الامان وشارع الاسناوي وشارع المكس وصينيه الورديان.





وتم خلال الحملة التأكيد علي التزام المقاهي بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء واستخدام الكمامات الواقية للعاملين ورواد المقهى واستخدام جهاز قياس الحرارة وتوافر مستلزمات التطهير والتعقيم وترك مسافات متباعدة بين الطاولات.





وفي سياق متصل، قامت الحملة بازالة كافه الاشغالات والمخالفات التي تشغل حرم الطريق العام بكلا من شارع القفال وشارع الاسناوي وصبنيه الورديان.





يأتي هذا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وحرصا علي صحه وسلامة المواطنين وفي ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.



