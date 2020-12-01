التحفظ على ٨ طن أسمنت ولودر وخلاطة.. إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية بهيج ببرج العرب

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوه و حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، وسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين الخاصة بالبناء المخالف بنطاق الأحياء و متابعتها.





وتنفيذا لتعليمات المحافظ، وأثناء المعاينة لأماكن المتغيرات المكانية لقرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب تلاحظ وجود أعمال خرسانة عبارة عن استكه خرسانية للارضيات داخل هنجر حديدي ومبني حديد.





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وعلي الفور شن الحي برئاسة اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف وتم التحفظ علي ٨ طن أسمنت ولودر وخلاطة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وقد شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء العامرية أول والعامرية ثان، حملة لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد













وقاد اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، والإدارات المعنية حملة لإيقاف أعمال بناء مخالف قامت به إحدى الشركات بالتعدي علي الطريق بمدخل النهضة.

















وشن رئيس وحدة الإزالة واشغال الطريق بحي العامرية ثان حملة فورية بقرية الحرية وتم فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي، وتم التحفظ على عشرين لوح خشب.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت في إطار التصدي للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق المحافظة.













يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية. وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.













وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.













يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.



