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تعليم

جامعة مطروح تشارك في معرض القاهره الدولي للتكنولوجيا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:35 م
جامعة مطروح
جامعة مطروح
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ايمن محمود
شاركت جامعة مطروح، في الدورة الرابعة والعشرين لمعرض القاهره الدولي للتكنولوجيا والذى يقام ، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت عنوان The Big Reset" في الفترة من 22 - 25 نوفمبر 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.


واكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن الجامعة شاركت في الدورة الرابعة والعشرين لمعرض القاهره الدولي للتكنولوجيا  لافتا أن المشاركة جاءت من خلال مكتب حماية الملكية الفكرية ودعم الابتكار “TISC"، التابع لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "TICO" بالجامعة. 

وأوضح أن المعرض شمل العديد من الفعاليات منها إقامة ساحة الابتكار Innovation Arena للعام الخامس على التوالي، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة، بالإضافة لإقامة مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX –للعام السابع على التوالي، برعاية البنك المركزي المصري وشركة e-finance لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالي وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA يقام بشراكة مع وزارة النقل، والذي شهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات اعتمادًا على التكنولوجيا.

من ناحية أخرى اعلن رئيس جامعة مطروح تنظيم نادي ريادة الأعمال بالجامعة ورشة عمل حول مهارات ريادة الأعمال في الفترة من الأول وحتى الخامس من ديسمبر المقبل.

 وأشار النجار لحضور خبراء متخصصين من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف تدريب الطلاب على مهارات ريادة الأعمال، تعليم أساسيات ومنهجية التفكير المبتكر والمبدع، التدريب على كيفية توليد الأفكار، وإنشاء حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع، بالإضافة لتشجيع الطلاب على تطوير المنتجات وبدء مشروعاتهم الخاصة.

وأكد النجار أن الجامعة تهدف لدعم دور ريادة الأعمال فى إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها، من خلال بناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، والعمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.


واضاف  الى انطلاق  الموقع الإلكتروني للمجلة العلمية لكلية الطب البيطري MJVM "مجلة مطروح للطب البيطري"
"Matrouh Jornal Of Veterinary Midicine"
لافتا أن المجلة تصدر سنويًا، وتهتم بنشر الأبحاث المحكمة في مختلف المجالات البيطرية، أمراض الحيوان، الدواجن، الأسماك، التشخيص المعملي، البيولوجيا الجزيئية.

وأوضح النجار أنه يتم نشر المجلة على منصة بنك المعرفة المصري، بهدف تشجيع البحث العلمي، مضيفًا أن المجلة تقبل الأبحاث باللغتين الإنجليزية والعربية، للموضوعات التي لها علاقة بقضايا معاصرة تؤثر على القطاع البيطري، والتي تتميز بالحداثة والمعاصرة، على الموقع الإلكتروني:
https://mjvm.journals.ekb.eg/

وأكد رئيس الجامعة على أهمية دور البحث العلمي في حل مشكلات المجتمع، وتطوير ثقافة ومهارات البحث العلمي وإسهاماته في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو المعيار الأول الذي تقاس من خلاله قوة الجامعات.




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