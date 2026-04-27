لو خايف تجيلك .. كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الأنفية

يعد التهاب الجيوب الأنفية من المشكلات شديدة الانتشار خلال فصلي الربيع والصيف خاصة مع وجود الأتربة .. فما طرق الوقاية منها؟

ووفقا لموقع مايو كلينك نعرض مجموعة من النصائح تساعد على تقليل احتمال الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد ...

حافظ على صحتك

حاول الابتعاد عن الأشخاص المصابين بنزلات الزكام أو حالات العَدوى الأخرى واغسل يديك بالماء والصابون بشكل متكرر، مثل قبل الوجبات.

تحكَّم في الحساسية

تعاون مع الطبيب لإبقاء الأعراض تحت السيطرة.

تجنَّب دخان السجائر والهواء الملوث

يمكن أن يؤدي دخان التبغ والملوثات الأخرى إلى تهيُّج الرئتين وداخل الأنف، والذي يُعرف بالممرات الأنفية.

استخدم جهاز ترطيب الهواء

إذا كان الهواء في منزلك جافًا، فقد تساعد إضافة الرطوبة إلى الهواء على الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية

واحرص على بقاء جهاز ضبط الرطوبة نظيفًا وخاليًا من العفن عن طريق التنظيف المنتظم والشامل.