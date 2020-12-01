مستشفى إسنا التخصصى بالأقصر تنجح فى إنقاذ طفل يعاني غرغرينا في الأمعاء

اعلنت مستشفي اسنا التخصصي بجنوب الأقصر عن نجاح الفريق الطبي فى انقاذ طفل حياة يبلغ من العمر عامين و6 أشهر يعاني من غرغرينا في الأمعاء .





واكدت المستشفى في بيان لها، انه تم علي الفور بعد توقيع الفحص الشامل عليه ،تجهيز غرفه العمليات بحضور الدكتور محمد مختار عماري اخصائي الجراحه العامه وجراحه المناظير- الدكتور عبد المؤمن علي عبد الرحمن اخصائي التخدير ورئيس القسم وفريق التمريض بالعمليات و تم اجراء العمليه بنجاح.





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وقدم الدكتور مدير مستشفى إسنا التخصصي الدكتور محمود خضري اسمى درجات الشكر لفريق الجراحه والعمليات والفريق الطبيولمدير العمليات دياسر محمد اخصائي التخدير .





وأكدت المستشفى بكامل فريق العمل داخلها على أهبة الاستعداد لتقديم افضل الخدمات الطبية لجميع فئات المرضى.





ومن جانب اخر قد استقبلت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر (٨) ماكينات غسيل كلوى جديدة تبرع من صندوق تحيا مصر .

وقد أوضح دكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن هذا ياتي فى اطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية وايضا القطاعات الطبية التابعة لوزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي " كلنا جنبك " التي دشنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منذ عدة ايام .

اشارت دكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة بالأقصر، الى انه تم امداد مستشفى حميات ارمنت ب ٨ ماكينات لافته انه بذلك تكون مستشفي حميات ارمنت من مستشفيات المحافظة الحاصلة على احلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى.

واوضح الدكتور ماجد عاطف مدير إدارة الكلي الصناعي بمديرية الصحة انه بتلك المرحلة تكون جميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية قد تم احلال وتجديد ماكيناتها بالكامل. وتقدم دكتور" ايوب " بأسمى ايات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لدعم جهود وزارة الصحة ولحرصه المستمر على صحة وسلامة المواطنين ببلادنا الحبيبة مصر.

فيما شارك المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر في إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، والتي دشنها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، الخميس الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "نتشارك .. علشان بكرة"

تضمنت القافلة الخاصة بالأقصر عدد 5 شاحنات نقل كبيرة محملة بالمساعدات التي سيتم توزيعها للجمعيات الخيرية الرسمية بكافة انحاء المحافظة لتقوم بدورها بتوزيعها علي المستحقين في قري ونجوع المحافظة .

تشمل المساعدات المقدمة من مؤسسات صندوق تحيا مصر والاورمان ومصر الخير والجمعية الشرعية بالأقصر نحو 7 الاف و 163 شنطة مجمدات وغذاء ودواجن و 2500 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة بالهنا والشفا ، كما تتضمن مبادرة شتاء امن نحو 6 الاف بطانية .