كيف تحمي نفسك من رائحة الفم الكريهة؟

تتسبب رائحة الفم الكريهة فى الوقوع في المواقف المحرجة كما انها تتسبب في بعض المشكلات الصحية لأن البكتيريا الموجودة فى الفم تضر صحة الأسنان وبعض اجزاء الجسم، و من السهل تحسين تنفسك والحفاظ على صحة الأسنان واللثة في نفس الوقت ويمكن أن تجعل فمك منتعشًا ونظيفًا من خلال بعض الخطوات والنصائح البسيطة " webmd ".









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الفرشاة والخيط في كثير من الأحيان

اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل كل يوم ، و استخدم الخيط مرة واحدة على الأقل، إذا كنت قلقًا بشأن أنفاسك ، فقم بالأمرين كثيرًا، لا تبالغ في الأشياء إذا قمت بتنظيف أسنانك بقوة شديدة ، فقد تتآكل أسنانك ، مما يجعلها عرضة للتسوس. البلاك ، وهو تراكم لزج على أسنانك ، يجمع البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة ، كما يزيد الطعام المتراكم من المشكلة، وو استخدم









اشطف فمك

بالإضافة إلى إنعاش أنفاسك ، فإن غسول الفم يضيف حماية إضافية عن طريق التخلص من البكتيريا، يمكن أن يجعلك طعم النعناع الطازج تشعر بالراحة، لكن تأكد من أن غسول الفم الذي تختاره يقتل الجراثيم التي تسبب رائحة الفم الكريهة ، لا تغطي الرائحة فقط. اشطفه يوميًا بغسول فم جيد ووقف رائحة الفم الكريهة من مصدرها.









يمكنك أيضًا مساعدة أنفاسك إذا قمت بمضمضة فمك بالماء العادي بعد تناول الطعام، يمكنه التخلص من جزيئات الطعام التي تعلق في أسنانك.









اكشط لسانك

يمكن أن يكون الغلاف الذي يتشكل عادة على لسانك مضيفًا للبكتيريا ذات الرائحة الكريهة ـ استخدم الفرشاة بلطف.









إذا كانت فرشاتك كبيرة جدًا بحيث لا تصل بشكل مريح إلى الجزء الخلفي من لسانك ، فجرب مكشطة "إنها مصممة خصيصًا لممارسة ضغط متساوٍ على سطح منطقة اللسان، وهذا يزيل البكتيريا وبقايا الطعام والخلايا الميتة التي لا يستطيع تنظيف الأسنان وحده العناية بها" ، كما تقول خبيرة حفظ الصحة باميلا إل كوينونيس ، الرئيس السابق لـ جمعية خبراء صحة الأسنان الأمريكية.









تجنب الأطعمة التي تفسد أنفاسك

البصل والثوم أحد الاسباب. لكن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناولهما لا يساعد المواد التي تسبب روائحها الكريهة تشق طريقها إلى مجرى الدم وتنتقل إلى رئتيك ، حيث تتنفسها.









التخلص من عادة التبغ

بالإضافة إلى التسبب في السرطان ، يمكن أن يتسبب التدخين في إتلاف لثتك ، وتلطيخ أسنانك ، ورائحة الفم الكريهة، و يمكن أن تساعد لصقات النيكوتين المتاحة دون وصفة طبية في تهدئة الرغبة، إذا كنت بحاجة إلى القليل من المساعدة ، فحدد موعدًا مع طبيبك للتحدث عن برامج الإقلاع عن التدخين أو الأدوية الموصوفة التي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التبغ للأبد.









تخطي النعناع بعد العشاء وامضغ العلكة بدلًا منه

البكتيريا في فمك تحب السكر ويستخدمونه لصنع حامض. هذا يرهق أسنانك ويسبب رائحة الفم الكريهة و امضغ علكة خالية من السكر كبديل.









"اللثة تحفز اللعاب ، وهو آلية الدفاع الطبيعية للفم ضد أحماض البلاك ، التي تسبب تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة" ، كما يقول كوينونز.









حافظ على صحة اللثة

أمراض اللثة تسبب رائحة الفم الكريهة تتجمع البكتيريا في جيوب عند قاعدة الأسنان ، مما ينتج عنه رائحة، إذا كنت تعاني من أمراض اللثة ، فقد يقترح عليك طبيب الأسنان أن ترى أخصائي أمراض اللثة المتخصص في علاجها.









بلل فمك

يمكن أن تصاب بتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة إذا لم تصنع ما يكفي من اللعاب، إذا كان فمك جافًا ، اشرب الكثير من الماء خلال النهار.

امضغ علكة خالية من السكر أو تمتص حلوى صلبة خالية من السكر، جرب أيضًا استخدام جهاز ترطيب في الليل لترطيب الهواء في منزلك.









راجع طبيبك

إذا استمرت رائحة الفم الكريهة على الرغم من بذل قصارى جهدك ، فحدد موعدًا مع طبيبك، سيتحققون لمعرفة ما إذا كانت مشاكلك مرتبطة بحالة طبية.