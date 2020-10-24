الغسول والنعناع... نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تعاني من رائحة الفم الكريهة، يمكنك الحصول عليه من خلال عدم الاهتمام بصحة الفم والأسنان، لذلك كشف موقع هيلثي عن أفضل النصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة.





نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة

اعلم أنك إذا كنت لا تستخدم الفرشاة والخيط بانتظام ، تنتج البكتيريا التي تتراكم في فمك وبين أسنانك الرائحة الكريهة. كما تسبب مشاكل أخرى في فمك ، مثل أمراض اللثة أو جفاف الفم أو تسوس الأسنان ، قد تسببها أيضًا.

ويرجع السبب إلى التهاب الجيوب الأنفية أو مشاكل في أنفك. يمكنك أيضًا أن تصاب برائحة الفم الكريهة إذا تناولت بعض الأطعمة ، مثل البصل النيء أو الثوم أو الملفوف، وبالطبع يتسبب التدخين في الرائحة الكريهة، يمكن لبعض الأمراض والأدوية أن تسبب رائحة نفسية معينة.





يساعد اتباع عادات جيدة في طب الأسنان ، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام ، في محاربة رائحة الفم الكريهة.





قد تجعل غسولات الفم أو النعناع أو العلكة أنفاسك أكثر انتعاشًا. إذا كنت تعاني من مرض يسبب رائحة الفم الكريهة ، فإن علاج المرض قد يساعد في إعطائك نفسًا منعشًا.