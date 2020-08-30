منها رائحة الفم الكريهة .. 8 أعراض تنذر بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي

يشمل الجهاز التنفسي العلوي الممرات الأنفية والجيوب الأنفية وهي عبارة عن شبكة من التجاويف داخل الجمجمة.

ووفقا لما نشره موقع هيلثي فإنه في بعض الأحيان، يمكن أن تصاب الجيوب الأنفية بالبكتيريا أو الفيروسات، والمصطلح الطبي لعدوى الجيوب الأنفية هو التهاب الجيوب الأنفية.

تشمل العلامات والأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية:

سيلان أو انسداد الأنف

التنقيط الأنفي الخلفي، حيث يقطر المخاط باستمرار في الجزء الخلفي من الحلق

صداع الراس

ألم أو ضغط في الوجه

التهاب الحلق

السعال

رائحة الفم الكريهة

التهابات الجهاز التنفسي السفلي