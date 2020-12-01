محافظ الشرقية: أناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن المخالفين لقرار الإغلاق ..فيديو

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجود لجان لمتابعة والتأكد من تطبيق قرار الإغلاق بشكل فعلي، مشيرًا إلى أنه جارٍ الآن تطبيق موعد غلق الورش، والتأكيد على غلق المحال طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية.





وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه سيكون هناك تطبيق صارم لهذا القرار، نافيًا إمكانية فتح محال ومقاهٍ من دون ضوابط بعد قانون الإغلاق الجديد.





وتابع محافظ الشرقية، أن قرار الإغلاق سيساهم بشكل كبير في توفير للطاقة، وهو أمر هام جدًا خلال الفترة الحالية، إضافةً إلى أن هناك شكاوى من المواطنين من أن هناك مقاهي أسفل المنازل؛ وتسبب إزعاجًا لهم.





وناشد "غراب"، المواطنين، الإبلاغ عن المخالفين لقرار الإغلاق والابتعاد عن تقديم شكاوى كيدية لإنهاك الأجهزة التنفيذية.