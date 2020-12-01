ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع كبير.. أسعار الذهب تقفز بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:48 م
أسعار الذهب تقفز
أسعار الذهب تقفز
Advertisements
مايكل عياد
سجلت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، ارتفاعا جديدا وصل 5 جنيهات في بعض الأعيرة، وذلك بحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 787 جنيها .

 
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 : 675 جنيها للجرام .
عيار 21 : 787 جنيها .
عيار 24 : 899 جنيها.


اقرأ أيضا:


الجنيه الذهب: 6296 جنيها .
أوقية الذهب 1804 دولارات .


وعادة تختلف أسعار الذهب في مصر بحسب المصنعية، حيث تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 10 % تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

    
على جانب آخر، قال وصفى واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب مرتبطة جميعها ببعض ، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول .


وأضاف واصف فى تصريحات له ، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية ككل وهناك بطء ولذلك أثر على أسعار الذهب .


ولفت إلى أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات.


وأشار إلى أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة .


وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات ، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عيار 21 بـ813 جنيها.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب تتراجع 8 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 799 جنيها للجرام

الذهب يستمر في تراجعه خلال تعاملات الثلاثاء.. عيار 21 بــ785 جنيها

سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 26-11-2020

سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 27-11-2020

استقرار أسعار الذهب بختام تعاملات الأسبوع

ترشيحاتنا

الخدعة الأخيرة.. ترامب يجمع 170 مليون دولار قبل مغادرة البيت الأبيض

هتدفع كام.. جميع طرق حساب فاتورة الغاز المنزلي 2020 وطرق القراءة والتسجيل والمواعيد كاملة

وفاة لاعب منتخب مصر وبتروجيت السابق إثر أزمة قلبية في الملعب

كهربا يتصدر تريند تويتر بسبب أفشة.. شاهد

الأحمر إلى نهائي كأس مصر.. تعليق قوي من أحمد موسى بعد فوز الأهلى على الاتحاد

التنمية المحلية توضح عقوبة مخالفي قرار غلق المحلات والمقاهي والمولات ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم