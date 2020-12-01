بشرى سارة عن صناعة الألبان في مصر.. ٥٠ ألف جنيه لكل مركز

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الدكتور هشام مدبولي ووزير الزراعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تناول كيفية تطوير صناعة الألبان في مصر.





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن لاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لإنشاء تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.





وتابع الديهي أن الرئيس وجه بتحمل الدولة تكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.









وأوضح الديهي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه وزير الري بمجموعة من المشروعات الهدف منها توفير المياه، وذلك لسرعة الانتهاء من مشروع المليون ونصف فدان.





واشار الديهي ، أن الرئيس وجه أيضا بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في منظومة الري، وذلك لتعظيم المردود الاجتماعي والتنموي لأهالي المنطقة.





ولفت الديهي إلى أن الرئيس وجه أيضا وزير الري بتنفيذ عددًا من المشروعات في المناطق الصحراوية الشمالية، والانتهاء منه في قرب وقت.