ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أم ضابط بحري تبكي على الهواء بعد اختطاف ابنها من على سفينة في نيجيريا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:09 م
سعد شوقي
سعد شوقي
Advertisements
محمد حليم قنديل
كشفت أمل مصطفى توفيق والدة الضابط البحري سعد شوقي المختطف على من متن المركب المصري الذي إختتطف أمام سواحل نيجيريا أن نجلها وظيفته الاساسية العمل على متن المراكب التجارية.

واكدت أن أخر إتصال بينها وبين نجلها كان مع نهاية يوم الاربعاء وإمتد الانقطاع حتى الاحد فما كان منها إلا أن لجأت إلى الشركة اللبنانية  وعلمت من خلالهم أن المركب تم إختطافه .

وأضافت «توفيق» باكية في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة" :ابني لسه عريس ودي أول مرة يكون على الخط الإفريقي .. بكلم صاحب الشركة ومش عارفة هو بيطمني واللا المفاوضات حقيقية مع القراصنة
كانت  مركب مملوكة لرجل لبنانى، يدعى "عدنان الكوت"قد تعرضت لاحتجاز على يد قراصنة بالقرب من سواحل نيجيريا، خلال نقلها للبضائع من أبوجا إلى الكاميرون، والتي كانت على متنها 10 أفراد بينهم مصريين اثنين أحدهما مهندس بحرى والاخر ضابط بحرى ثانى.

وناشدت والدة الشاب المصرى "سعد شوقي" الجهات المسؤولة في الدولة من وزارة الخارجية والداخلية والهجرة والأكاديمية البحرية التى تخرج منها نجلها، لإنقاذه بعد أن تم خطفه هو و10 أشخاص من طاقم السفينة اللبنانية المختطفة بسواحل نيجيريا.

وأوضحت أن مدير الشركة اللبنانية قال إن القراصنة طلبوا 2 مليون دولار فدية من كل شخص وتم تخفيض المبلغ الى مليون دولار ثم إلى 300 ألف دولار.


واختطف قراصنة بالقرب من سواحل نيجيريا مركبا يقل 10 أشخاص بينهم لبنانيون ومصريان وكاميروني، كانوا في طريقهم إلى الكاميرون.

وأوضح مالك المركب وهو لبناني يدعى عدنان الكوت، أن المركب كان ينقل بضائع وأشخاصا من نيجيريا باتجاه الكاميرون، قبل أن يتعرض لاختطاف من طرف القراصنة.

وقال عدنان في تصريح نقلته وسائل إعلام مصرية إنه تلقى اتصالا من المختطفين، حيث طالبوه بفدية قدرها 1.5 مليون دولار للإفراج عن المركب. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السلطات النيجيرية تنجح في تحديد موقع سفينة محتجزة على متنها مواطنون مصريون

الخارجية اللبنانية: اختطاف باخرة تجارية على متنها 3 بحارة لبنانيين بالقرب من نيجيريا

ترشيحاتنا

متى نتأكد أن مصاب كورونا تعافى تماما من الفيروس؟.. عضو اللجنة العليا للفيروسات يجيب.. فيديو

فتاة الـ فوتوسيشن بالأهرامات.. ننشر صورة سلمي الشيمي داخل النيابة

الزمالك يتصدر تويتر بعد الهزيمة الساحقة من طلائع الجيش

أحمد الشناوي: هناك خطأ تحكيمي مؤثر في نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد

حج 21 مرة أولها في الجيش.. موقف نادر لعبد الغفور البرعي الحقيقي مع ابنه

قرار عاجل من الرئيس الفرنسي بتطعيم الشعب بالكامل للوقاية من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم