أم ضابط بحري تبكي على الهواء بعد اختطاف ابنها من على سفينة في نيجيريا

كشفت أمل مصطفى توفيق والدة الضابط البحري سعد شوقي المختطف على من متن المركب المصري الذي إختتطف أمام سواحل نيجيريا أن نجلها وظيفته الاساسية العمل على متن المراكب التجارية.





واكدت أن أخر إتصال بينها وبين نجلها كان مع نهاية يوم الاربعاء وإمتد الانقطاع حتى الاحد فما كان منها إلا أن لجأت إلى الشركة اللبنانية وعلمت من خلالهم أن المركب تم إختطافه .





وأضافت «توفيق» باكية في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة" :ابني لسه عريس ودي أول مرة يكون على الخط الإفريقي .. بكلم صاحب الشركة ومش عارفة هو بيطمني واللا المفاوضات حقيقية مع القراصنة

كانت مركب مملوكة لرجل لبنانى، يدعى "عدنان الكوت"قد تعرضت لاحتجاز على يد قراصنة بالقرب من سواحل نيجيريا، خلال نقلها للبضائع من أبوجا إلى الكاميرون، والتي كانت على متنها 10 أفراد بينهم مصريين اثنين أحدهما مهندس بحرى والاخر ضابط بحرى ثانى.





وناشدت والدة الشاب المصرى "سعد شوقي" الجهات المسؤولة في الدولة من وزارة الخارجية والداخلية والهجرة والأكاديمية البحرية التى تخرج منها نجلها، لإنقاذه بعد أن تم خطفه هو و10 أشخاص من طاقم السفينة اللبنانية المختطفة بسواحل نيجيريا.





وأوضحت أن مدير الشركة اللبنانية قال إن القراصنة طلبوا 2 مليون دولار فدية من كل شخص وتم تخفيض المبلغ الى مليون دولار ثم إلى 300 ألف دولار.









واختطف قراصنة بالقرب من سواحل نيجيريا مركبا يقل 10 أشخاص بينهم لبنانيون ومصريان وكاميروني، كانوا في طريقهم إلى الكاميرون.





وأوضح مالك المركب وهو لبناني يدعى عدنان الكوت، أن المركب كان ينقل بضائع وأشخاصا من نيجيريا باتجاه الكاميرون، قبل أن يتعرض لاختطاف من طرف القراصنة.



