ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بحضور صناع السينما.. تفاصيل العرض الخاص لفيلم "بين الجنة والأرض"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
اقيم اليوم عرض خاص للفيلم الفلسطيني بين الجنة والأرض بحضور مخرجة العمل نجوى نجار، في سينما زاوية بوسط البلد، وحرص على الحضور عدد من صناع السينما لدعم نجوى منهم مدير التصوير احمد المرسي، والناقد طارق الشناوي، وتواجد ايضا المطرب ابو وزوجته، والفنان احمد محدي، وريم العدل

 تشارك نجوى النجار كعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقد فاز فيلمها بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في نسخة العام الماضي من المهرجان.

وفاز الفيلم خلال مسيرته بالعديد من الجوائز الدولية منها جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بـمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، جائزة الجمهور بـمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا‎، 

كما شارك في مهرجات أخرى منها مهرجان لندن فلسطين السينمائي، مهرجان مالمو للسينما العربية ومهرجان تورونتو فلسطين السينمائي الدولي.

بين الجنة والأرض مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.
نجوى نجار كاتبة ومخرجة، حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد.

 ونالت الماجستير في إنتاج الأفلام/ الفيديو في الولايات المتحدة؛ بدأت مسيرتها منذ عام 2000 بعدد من الأفلام الوثائقية والروائية. وفي 2009 أخرجت أول أفلامها الروائية الطويلة المر والرمان والذي نال استحسان النقاد وحصد عدة جوائز، ثم فيلم عيون الحرامية، الفائز بأفضل ممثل في مهرجان القاهرة ومثّل دولة فلسطين في ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وكذلك جوائز الجولدن جلوب، ويعد فيلم بين الجنة والأرض هو أحدث أفلامها.
  
نجوى أيضًا متحدثة في العديد من الندوات السينمائية وعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وهي أيضًا ناقدة نصوص سينمائية ضمن برنامج راوي لتطوير الافلام ومختبر صندانس لكتابة السيناريو.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

22 سينمائيا من 16 دولة.. مهرجان القاهرة السينمائي يكشف عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم الدورة 42

مهرجان القاهرة السينمائي يكشف عن قائمة لجان تحكيمه.. ريهام عبد الغفور للأفلام القصيرة ومحمد فراج بـ أسبوع النقاد ولبلبة للمسابقة الدولية

الفيلم الفلسطيني بين الجنة والأرض ينطلق تجاريًا في سينما زاوية الأربعاء المقبل

لقطات من فيلم المخرجة سارة مسفر المشارك بمهرجان القاهرة السينمائي

تفاصيل المشاركة الفلسطينية بمهرجان القاهرة السينمائي.. نجوى نجار وعلا الشيخ ومي عودة بلجان التحكيم.. وGaza Mon Amour بالمسابقة الدولية

3 سيدات من فلسطين في لجان تحكيم القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

شاهد.. سكان نيويورك يطالبون إيفانكا ترامب وزوجها بمغادرة المدينة بطريقة مهينة

عمرو زكي عن هزيمة الزمالك بكأس مصر.. تحكيم عار ومدرب لا يستحق

الفار والتحكيم والإخراج.. خالد الغندور يعلن عن نجم مبارة الزمالك وطلائع الجيش

كريستيانو رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويتوج بجائزة القدم الذهبية

أم ضابط بحري تبكي على الهواء بعد اختطاف ابنها من على سفينة في نيجيريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم