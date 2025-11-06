السفير المصري بـ فيينا يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لغرفة التجارة العربية النمساوية

شارك السفير محمد نصر سفير مصر لدى النمسا الرئيس الحالي لمجلس السفراء العرب في فيينا اليوم /الخميس/ في اجتماع المجلس التنفيذي لغرفة التجارة العربية النمساوية والمنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الخامس عشر الذي نظمته الغرفة.

ألقى "نصر" كلمة في افتتاح المنتدى أشاد فيها بمحورية دور الغرفة في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين العالم العربي والنمسا، منوها بارتفاع التبادل التجاري العربي منذ يناير حتى نوفمبر 2025 بنحو 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشدد على أهمية الغرفة كآلية لإطلاق شراكات ثنائية شاملة تتجاوز الصفقات التجارية إلى الاستفادة من الفرص الكامنة في اقتصادات الجانبين، ولا سيما في القطاعات الحديثة والدقيقة التي تشكل اقتصاد المستقبل وتمثل عماد التنمية المستدامة في الدول العربية مثل قطاعات الطاقة الخضراء والتحول الرقمي والتصنيع الحديث والزراعة باستخدام التقنيات الدقيقة.

وفي نفس الإطار، أشار السفير نصر إلى أهمية الأمن والاستقرار الإقليميين كأساس لتحقيق التنمية التي تلبي طموحات شعوب المنطقة، والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي ومنها النمسا للوصول إلى هذا الهدف، داعياً الجهات والشركات النمساوية للمشاركة الفعالة والمكثفة في مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة المقرر عقده خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري، باعتبار المؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة من البناء والإعمار في الشرق الأوسط بمشاركة المجتمع الدولي.