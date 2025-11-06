قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمصريين بالخارج .. اعرف لجنتك للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025
مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟
بيراميدز يكشف حجم إصابة محمود مرعي أمام الزمالك بنصف نهائي كأس السوبر
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لبحث احتمال التصعيد مع لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير المصري بـ فيينا يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لغرفة التجارة العربية النمساوية

سفير مصر بالنمسا
سفير مصر بالنمسا
أ ش أ

شارك السفير محمد نصر سفير مصر لدى النمسا الرئيس الحالي لمجلس السفراء العرب في فيينا اليوم /الخميس/ في اجتماع المجلس التنفيذي لغرفة التجارة العربية النمساوية والمنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الخامس عشر الذي نظمته الغرفة. 
ألقى "نصر" كلمة في افتتاح المنتدى أشاد فيها بمحورية دور الغرفة في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين العالم العربي والنمسا، منوها بارتفاع التبادل التجاري العربي منذ يناير حتى نوفمبر 2025 بنحو 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشدد على أهمية الغرفة كآلية لإطلاق شراكات ثنائية شاملة تتجاوز الصفقات التجارية إلى الاستفادة من الفرص الكامنة في اقتصادات الجانبين، ولا سيما في القطاعات الحديثة والدقيقة التي تشكل اقتصاد المستقبل وتمثل عماد التنمية المستدامة في الدول العربية مثل قطاعات الطاقة الخضراء والتحول الرقمي والتصنيع الحديث والزراعة باستخدام التقنيات الدقيقة.

وفي نفس الإطار، أشار السفير نصر إلى أهمية الأمن والاستقرار الإقليميين كأساس لتحقيق التنمية التي تلبي طموحات شعوب المنطقة، والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي ومنها النمسا للوصول إلى هذا الهدف، داعياً الجهات والشركات النمساوية للمشاركة الفعالة والمكثفة في مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة المقرر عقده خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري، باعتبار المؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة من البناء والإعمار في الشرق الأوسط بمشاركة المجتمع الدولي.

السفير محمد نصر سفير مصر لدى النمسا المجلس التنفيذي لغرفة التجارة العربية النمساوية محمد نصر سفير مصر لدى النمسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

ترشيحاتنا

الحاج علي صاحب محل أبو رجيلة

انتقام تأخر 16 عاما .. القصة الكاملة لمقتل الحاج علي صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان ولغز زواج "ابنة المتهم".. صور

محافظ الغربية

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بعيادة ابن سينا للتأمين الصحي بالمحلة ويستمع لشكاوى المرضى

انتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. 775 لجنة فرعية جاهزة لاستقبال 6.5 مليون ناخب في الجيزة

بالصور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات لفتت الأنظار لـ دينا الشربيني

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

رفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس في المسجد الحرام

أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة.. بنكهة مصرية أصيلة على سفرتك

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زلزال واشنطن السياسي.. هل تغيّر الانتخابات وجه النظام العالمي؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد